Food帶路吃/JL Studio主廚 亞洲最值得關注新星

2019-03-14 00:04 聯合報 文╲Cathy Ho



Porky─花蓮馬告胡椒,肉乾,充滿趣味的包裝,呼應了主廚Jimmy認為用餐應該要充滿樂趣的想法。 圖/Cathy Ho提供 分享 facebook

台中JL Studio的主廚Jimmy Lim林恬耀回想,接到亞洲50最佳餐廳(Asia's 50 Best Restaurants)主辦單位來電,告訴他:「Jimmy,恭喜你,獲得了2019年Miele One to Watch最值得關注獎!」他跪坐在地上,無法相信他剛才所聽到的那段話,一時口拙,不知怎麼回覆,只能拚命地緊握著電話和對方說謝謝。

來自新加坡的Jimmy,父親是開煮炒店的,所以從小耳濡目染,對於餐廳廚房工作一點都不陌生。原本曾抱有籃球選手夢的他,因受傷放棄,因緣際會下進入新加坡的廚藝學校接受正規訓練,踏上廚師養成之路。

曾是樂沐一員

先後在新加坡和澳洲工作幾年後,Jimmy來到台中落腳,在樂沐籌備期間加入團隊,2008年至2016年從廚房領班(Chef de Partie)一直做到主廚(Head Chef),Jimmy 感覺到了一個頂,似乎無法再前進,他渴望新的刺激,加上也想開始做屬於自己風格的料理,於是決定離開樂沐重新開始。

第一年,充滿了跌跌撞撞和種種挫折,Jimmy曾有一段時間心情非常低落,所幸後來遇到了現在這個集團的老闆,給他很大的空間和自由度去發揮,而催生出現在的JL Studio。

重現星國料理

籌備JL Studio的期間,Jimmy對於料理定位這件事情上思考許久,由最初以台灣本地食材做歐洲料理的想法,在構思菜單的某一晚,突然靈光乍現,為何不回到他的根、他的本源?而且在台灣沒有人做新加坡料理,何不以法式廚藝為基底,來重新詮釋這他從小吃到大、那些最熟悉的味道?於是「現代新加坡料理」的這個概念和輪廓變得清晰明確。

兩年闖出名號

甜點Orh Nee─原料有大甲芋頭、椰子、銀杏。 圖/Cathy Ho 分享 facebook

2017年2月1日JL Studio開始正式營業,Jimmy 的料理有他獨特的創意和美感,不僅視覺上吸睛,而且每道菜味道都充滿濃濃南洋風、滋味足、層次豐,迅速擄獲美食圈食家的注意力,許多客人都是從台北特地前往用餐,同時也愈來愈多亞洲其他國家的客人慕名到訪。短短兩年的光景,JL Studio已奠定相當的名氣和人氣。

到JL Studio用餐,總讓人特別的興奮,好奇Jimmy 和他的團隊又要帶來什麼樣的驚喜。每道菜背後都有一段故事,可能是 Jimmy 童年和阿公去放風箏的回憶,或是阿嬤的某一道令他念念不忘的拿手菜,再用他的手法重現。在這裡吃到的不僅是美味的新加坡料理,還透出情感的溫度。

期待咖哩魚頭

復刻父親生前開的煮炒餐廳鎮店名菜「咖哩魚頭」應是 Jimmy的夢想,那是他最熟悉的味道,埋藏在心裡的最深處。他曾試做過,但總覺得少了一個味道。他還在尋覓,而我們也在期待。

JL Studio(台中市南屯區益豐路四段689號、04-2380-3570)