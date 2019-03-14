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Food帶路吃／JL Studio主廚 亞洲最值得關注新星

2019-03-14 00:04聯合報 文╲Cathy Ho

Porky─花蓮馬告胡椒，肉乾，充滿趣味的包裝，呼應了主廚Jimmy認為用餐應該...
Porky─花蓮馬告胡椒，肉乾，充滿趣味的包裝，呼應了主廚Jimmy認為用餐應該要充滿樂趣的想法。 圖／Cathy Ho提供
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台中JL Studio的主廚Jimmy Lim林恬耀回想，接到亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）主辦單位來電，告訴他：「Jimmy，恭喜你，獲得了2019年Miele One to Watch最值得關注獎！」他跪坐在地上，無法相信他剛才所聽到的那段話，一時口拙，不知怎麼回覆，只能拚命地緊握著電話和對方說謝謝。

來自新加坡的Jimmy，父親是開煮炒店的，所以從小耳濡目染，對於餐廳廚房工作一點都不陌生。原本曾抱有籃球選手夢的他，因受傷放棄，因緣際會下進入新加坡的廚藝學校接受正規訓練，踏上廚師養成之路。

曾是樂沐一員

先後在新加坡和澳洲工作幾年後，Jimmy來到台中落腳，在樂沐籌備期間加入團隊，2008年至2016年從廚房領班（Chef de Partie）一直做到主廚（Head Chef），Jimmy 感覺到了一個頂，似乎無法再前進，他渴望新的刺激，加上也想開始做屬於自己風格的料理，於是決定離開樂沐重新開始。

第一年，充滿了跌跌撞撞和種種挫折，Jimmy曾有一段時間心情非常低落，所幸後來遇到了現在這個集團的老闆，給他很大的空間和自由度去發揮，而催生出現在的JL Studio。

重現星國料理

籌備JL Studio的期間，Jimmy對於料理定位這件事情上思考許久，由最初以台灣本地食材做歐洲料理的想法，在構思菜單的某一晚，突然靈光乍現，為何不回到他的根、他的本源？而且在台灣沒有人做新加坡料理，何不以法式廚藝為基底，來重新詮釋這他從小吃到大、那些最熟悉的味道？於是「現代新加坡料理」的這個概念和輪廓變得清晰明確。

兩年闖出名號

甜點Orh Nee─原料有大甲芋頭、椰子、銀杏。 圖／Cathy Ho
甜點Orh Nee─原料有大甲芋頭、椰子、銀杏。 圖／Cathy Ho
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2017年2月1日JL Studio開始正式營業，Jimmy 的料理有他獨特的創意和美感，不僅視覺上吸睛，而且每道菜味道都充滿濃濃南洋風、滋味足、層次豐，迅速擄獲美食圈食家的注意力，許多客人都是從台北特地前往用餐，同時也愈來愈多亞洲其他國家的客人慕名到訪。短短兩年的光景，JL Studio已奠定相當的名氣和人氣。

到JL Studio用餐，總讓人特別的興奮，好奇Jimmy 和他的團隊又要帶來什麼樣的驚喜。每道菜背後都有一段故事，可能是 Jimmy 童年和阿公去放風箏的回憶，或是阿嬤的某一道令他念念不忘的拿手菜，再用他的手法重現。在這裡吃到的不僅是美味的新加坡料理，還透出情感的溫度。

期待咖哩魚頭

復刻父親生前開的煮炒餐廳鎮店名菜「咖哩魚頭」應是 Jimmy的夢想，那是他最熟悉的味道，埋藏在心裡的最深處。他曾試做過，但總覺得少了一個味道。他還在尋覓，而我們也在期待。

JL Studio（台中市南屯區益豐路四段689號、04-2380-3570）

新加坡樂沐
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