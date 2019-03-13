科學家霍金辭世一周年 留下這十個問題給人類

2019-03-13 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



明天(3月14日)是科學家史蒂芬‧霍金（Stephen Hawking）逝世一周年紀念日。他於去年3月14日以76歲高齡辭世。

霍金在生前最後一年全心投入寫作，將自己歷年的重要闡述以及對當代議題的見解爬梳寫作為《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》（Brief Answers to the Big Questions），繁體中文版甫在台灣出版。

霍金在遺作中說自己「曾備受尊崇，也曾遭受批評與非議，但從未被人忽視」。他挑選出的十道大哉問中，六個問題深植於霍金的理論物理研究領域，另外四個則高度展現他對人類集體命運的終極關懷。這十個問題是: