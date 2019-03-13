科學家霍金辭世一周年 留下這十個問題給人類
明天(3月14日)是科學家史蒂芬‧霍金（Stephen Hawking）逝世一周年紀念日。他於去年3月14日以76歲高齡辭世。
霍金在生前最後一年全心投入寫作，將自己歷年的重要闡述以及對當代議題的見解爬梳寫作為《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》（Brief Answers to the Big Questions），繁體中文版甫在台灣出版。
霍金在遺作中說自己「曾備受尊崇，也曾遭受批評與非議，但從未被人忽視」。他挑選出的十道大哉問中，六個問題深植於霍金的理論物理研究領域，另外四個則高度展現他對人類集體命運的終極關懷。這十個問題是:
大哉問之一：上帝存在嗎？
大哉問之二：宇宙是怎麼開始的？
大哉問之三：宇宙中還有其他智慧生命嗎？
大哉問之四：我們能預測未來嗎？
大哉問之五：黑洞裡面是什麼？
大哉問之六：時間旅行有可能嗎？
大哉問之七：我們能在地球上存活下來嗎？
大哉問之八：我們應該殖民太空嗎？
大哉問之九：人工智慧將會比我們聰明嗎？
大哉問之十：我們如何形塑未來？
霍金摯友、諾貝爾物理獎得主索恩（Kip S. Throne）在為本書撰寫的前言中指出，「牛頓給了我們答案，霍金卻給了我們問題。」對於霍金提出的問題，索恩認為仍將在往後數十年間，持續為科學引領出重大的突破與進展。
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