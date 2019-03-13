台北新民小學不只雙語、雙導師 請假還能上網補課

2019-03-13 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 郭錦萍 ╱即時報導



行政院去年公布「2030雙語國家政策發展藍圖」，希望推動雙語教育從小開始。台北市私立新民小學掌握機先，早從105年就開始中、英雙導師制，讓學生從小一就進入雙語環境。

國際化可不只是會說英語。新民也積極締結國際姊妹校，互訪交流，帶入國際文化活動，並融入課程，內容包括：世界美食日、世界文化周、世界舞台秀、世界有藝術和世界風情館等，讓學生以生活化的模式，建立厚實英語基礎。

新民國小校長潘良惜表示，國際教育是新民國小特色之一，為了讓孩子認識其它國家，學校會設計如闖關活動等讓學生體驗異國文化；為培養學生「立足本土、放眼國際」，課程結合環保、水資源、人權、飢餓等議題，讓孩子了解社會、關懷他人，面對未來國際化社會將有足夠的應變能力。

潘良惜說，為了讓學生有更好的學習效果，學校的智慧教室除了能依學生程度個別出題、隨時監督學習狀況，每堂教學過程也都會錄影上傳，讓因故缺席的同學可以上網補課，不耽誤學習。