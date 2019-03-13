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精靈系香氣！ANNA SUI「童話美人魚淡香水」讓你變身海底公主

2019-03-13 20:43聯合報 記者陳立儀╱即時報導

安徒生童話中的小美人魚，故事浪漫而淒美，她充滿好奇、勇於追求愛情的性格，更是惹人疼愛。ANNA SUI將小美人魚的動人故事化為香氣，推出「童話美人魚淡香水」，獨創的花果東方調詮釋了小美人魚的3種經典個性，青綠色的瓶身就像她身處的海底宮殿，立體雕像更讓整瓶香水變身為收藏裝飾品。

ANNA SUI於2017年9月推出的童話獨角獸淡香水，將奇幻故事運用在香調與瓶身設計上，至今都是暢銷款。今年全新的ANNA SUI童話美人魚淡香水，拋光水晶瓶中盛裝著象徵大海的藍綠色香水，折射出粼粼波光，香檳玫瑰金瓶蓋上烙印了葉子和花朵圖樣，立體的美人魚公主雕像向海馬朋友呢喃細訴心中的秘密；同樣呈現海洋風情的青碧綠外盒，海星、海馬環繞著坐在薰衣草色貝殼上的美人魚公主，優雅又帶點俏皮趣味。

為了展現美人魚的神祕多彩世界，調香師Christian Provenzano打造出一款魔幻的精靈系香氣，前調的多汁血橙、柑橘在豆蔻的加持下更顯清新，就像陽在水波上閃爍，代表著小美人魚的旺盛好奇心；中調的牡丹與茉莉花香相互陪襯，神來一筆的荔枝香更添風味，詮釋小美人魚的果斷與主見；後調以香草、蜂蜜營造柔軟圓潤卻不甜膩的尾韻，金色木頭香氣更加澄澈，散發小美人魚的熱心樂觀態度。

ANNA SUI童話美人魚淡香水與Hotelpoispois泡泡飯店一樓Ch－eat ＆ Drink餐廳聯名推出童話美人魚下午茶套餐，包含4款甜點、2款鹹點及飲料。精心挑選食材製作，像是貝殼形狀泡芙佐以豆蔻和柑橘風味卡士達內餡、香草味與甜菜根結合出清爽口感的迷你蛋捲筒、由經典魚尾元素飾襯托藍色絲絨蛋糕組成的海洋版杯子蛋糕等，即日起至6月13日限量登場，雙人午茶每份980元＋10%，需3天前預訂，活動期間享用海底童話美人魚雙人午茶組，即可獲得童話美人魚淡香水迷你香氛一份，至Maison de beauté官網憑專屬折價券可享獨家優惠。

ANNA SUI與Hotelpoispois泡泡飯店一樓Ch－eat ＆ Dri...
ANNA SUI與Hotelpoispois泡泡飯店一樓Ch－eat ＆ Drink餐廳聯名推出海底童話美人魚雙人午茶組。圖／鋒恩提供
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ANNA SUI童話美人魚淡香水由被譽為精靈系代表的時尚界新星Willow Hand完美詮釋。圖／鋒恩提供
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ANNA SUI童話美人魚淡香水，30ml售價1,750元、50ml售價2,500元、75ml售價2,900元。圖／鋒恩提供
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ANNA SUI童話美人魚淡香水的立體造型更添浪漫。圖／鋒恩提供
ANNA SUI童話美人魚淡香水的立體造型更添浪漫。圖／鋒恩提供
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ANNA SUI童話美人魚淡香水50ml＋童話獨角獸淡香水5ml＋ANNA SUI星星化妝包，新品組合價2,220元。圖／鋒恩提供
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ANNA SUI童話美人魚淡香水75ml＋童話獨角獸淡香水5ml＋ANNA SU...
ANNA SUI童話美人魚淡香水75ml＋童話獨角獸淡香水5ml＋ANNA SUI粉橘束口包，新品組合價2,560元。圖／鋒恩提供
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