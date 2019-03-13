精靈系香氣！ANNA SUI「童話美人魚淡香水」讓你變身海底公主

2019-03-13 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



安徒生童話中的小美人魚，故事浪漫而淒美，她充滿好奇、勇於追求愛情的性格，更是惹人疼愛。ANNA SUI將小美人魚的動人故事化為香氣，推出「童話美人魚淡香水」，獨創的花果東方調詮釋了小美人魚的3種經典個性，青綠色的瓶身就像她身處的海底宮殿，立體雕像更讓整瓶香水變身為收藏裝飾品。

ANNA SUI於2017年9月推出的童話獨角獸淡香水，將奇幻故事運用在香調與瓶身設計上，至今都是暢銷款。今年全新的ANNA SUI童話美人魚淡香水，拋光水晶瓶中盛裝著象徵大海的藍綠色香水，折射出粼粼波光，香檳玫瑰金瓶蓋上烙印了葉子和花朵圖樣，立體的美人魚公主雕像向海馬朋友呢喃細訴心中的秘密；同樣呈現海洋風情的青碧綠外盒，海星、海馬環繞著坐在薰衣草色貝殼上的美人魚公主，優雅又帶點俏皮趣味。

為了展現美人魚的神祕多彩世界，調香師Christian Provenzano打造出一款魔幻的精靈系香氣，前調的多汁血橙、柑橘在豆蔻的加持下更顯清新，就像陽在水波上閃爍，代表著小美人魚的旺盛好奇心；中調的牡丹與茉莉花香相互陪襯，神來一筆的荔枝香更添風味，詮釋小美人魚的果斷與主見；後調以香草、蜂蜜營造柔軟圓潤卻不甜膩的尾韻，金色木頭香氣更加澄澈，散發小美人魚的熱心樂觀態度。