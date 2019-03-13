張大千也愛自拍？ 故宮與史博館攜手張大千紀念展

2019-03-13 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



現代人用手機自拍在臉書留下身影，或上傳社群媒體分享。你可知道，水墨大師張大千也是一個愛「自拍」的人，只是他是用畫筆為自己留下紀錄。張大千一生中畫過逾百幅自畫像，其中多幅將在史博館與國立故宮博物院共同舉辦的「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」展出。

史博館今天指出，今年適逢大千先生120歲誕辰紀念，史博館特與國立故宮博物院攜手合作，將寄存於故宮本院的重要館藏大千先生書畫精品，共同舉辦「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」，

史博館表示，國內典藏張大千先生書畫作品的博物館主要有二，其中史博館重要典藏張大千先生百餘幅書畫，多為其旅歐時期所作，精彩展現大千先生由成熟的寫意風格，演變至晚年潑墨潑彩的繪畫藝術發展歷程。

而國立故宮博物院則典藏有大千先生於1940年代赴敦煌臨摹古代石窟壁畫精作數十件，以及其返台定居後藝術生涯最終階段的創作，這些作品結合史博館所典藏的張大千作品，正可反映大千先生早、中、晚不同時期的連續風格發展，與完整藝術風貌的展現。

此次將展出的大師畫作，包括張大千的「七十自畫像」。張大千在七十歲生日，以自畫像及自壽詩，作為送給自己的禮物。畫中張大千身穿長袍、略側半身，神閒氣定，並邀請16位好友寫題跋，展現大師當時的生命情境與交友狀況。