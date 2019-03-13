「PEKO美妝快閃店」助陣！台北春夏美容化妝品展14日登場

2019-03-13 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



涵蓋專業美容商品與消費性美妝商品的國際美容化妝品展，每年都吸引超過萬人入場參觀，今年開春第一檔年度美容盛會「第29屆國際美容化妝品展－春夏展」，3月14日至3月18日於台北世貿一館登場，以「玩美春妝」為主題，運用2019年Pantone代表色珊瑚橘，象徵蓬勃活力，展場集結美髮、彩妝、保養、美甲、美睫、紋繡等6大區域共超過520個攤位，還有萌系教主PEKO美妝快閃店，就是要讓消費者逛得盡興。

美容化妝品展主辦單位攜手14家品牌，推出總價值超過38萬元的秒殺免費商品，至主辦單位官網截圖即可至攤位兌換，數量有限送完為止。機車抽獎也是美容化妝品展的重頭戲之一，自2016年起至今已送出15台YAMAHA CUXI機車，今年再度推出美容化妝展會員限定的抽獎活動，於展場消費滿888元即可參加，開放累贈、最多有3次抽獎機會，最大獎將送出市價70,800元的YAMAHA CUXI 115 2019年新色，另外還有市價破萬元的FARMELL頂級抗皺回齡駐顏保養組、borsalini美包等獎品。

HOLIKA HOLIKA與日本不二家聯名推出的PEKO牛奶妹美妝系列，進駐展場設置快閃店，現場加LINE好友送蘆薈面膜，來店消費可享牛奶妹餅乾袋包裝。由生活工場聯名打造的Beauty Coffee則是休憩、拍照打卡的最佳地點，消費滿888元可兌換暖心咖啡一杯。

一站式保養新概念的「RICA Beauty Lab熱蠟玩美實驗室」3月14日下午1點請來經營美容保養沙龍有成的藝人許維恩，現場分享保養訣竅；3月16、17日下午1點則邀請彩妝師張景凱示範如何找出自己的命定眉型。

●第29屆國際美容化妝品展－春夏展展覽資訊

日期：3月14日至3月18日

時間：上午10點至下午6點

地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

票價：全票150元、優惠票100元

活動官網：http://expo.udn.com/