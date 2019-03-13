不用再到日本買！TaylorMade在台開賣高爾夫球裝

2019-03-13 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



以往提到高爾夫常讓人聯想到退休族群的嗜好，但現在有越來越多年輕人也投入這項運動，看好周邊商品的市場潛力，品牌引進日本團隊研發設計的專業服飾，強調更貼近亞洲人身形，並兼具機能與時尚。

美國高爾夫品牌TaylorMade在台灣繼球具用品後，於日前引進由日本團隊研發設計的「TaylorMade Apparel」服飾，這系列商品去年才在日本市場發表，今年隨即在台灣登場，顯見對於台灣消費潛力的期待程度。

新上市的系列服飾主打「TAILORED FOR YOU量身打造」的設計理念，材質方面選用多種高效能的頂級布料，在提供輕柔觸感的同時保有多重機能，例如吸濕快乾、抗紫外線及絕佳延展性等，此外，也結合3D剪裁工法，打造更符合亞洲人身形的俐落設計，而用色也更加年輕繽紛，像是符合春夏清爽氣息的薄荷綠、粉嫩橘等色彩。

「TaylorMade Apparel」服飾僅於全台5個銷售店點限量販售，價格帶方面，經典的POLO衫約落在3-4,000元，長褲則約是5-6,000元。