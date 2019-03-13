這裡有童年記憶與質感設計 誠品南西「三十而立大人の玩具展」5大亮點

2019-03-13 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



如果每個大人心中都有一個長不大的小孩，始終保有純真也許世界會變得更可愛。今年誠品30周年，將推出一系列30周年系列特展。誠品生活南西即日起至3月21日舉辦「三十而立大人の玩具展」，展售各式專屬於大人的玩具，像是充滿童年回憶的玩具、大人味的生活家電與生活工具、復刻軍裝等，展覽五大亮點如下。

亮點1：設計師的夢幻玩具「Karlbox」

時尚圈傳奇設計師Karl Lagerfeld卡爾拉格斐同名品牌，與其鍾愛的德國彩色鉛筆品牌Faber-Castell聯手推出由

Karl親手設計的「Karlbox」，採黑色山毛櫸木製成，6個抽屜、1層頂層總共7層，每層以顏色劃分，共350件頂級繪圖工具，手工箱以鉚釘造型裝飾。「Karlbox」全球限量2,500套，每套皆有專屬獨立序號，2016年推出時造成話題，目前全球所剩數量不多，目前就在誠品生活南西展售。

亮點2：古董芭比、Ｑ比重拾童年回憶

「古董王國-YAntique」展售多樣美、日、港、台50～80年代的古董玩具，像是第一款能為芭比梳頭髮、黏假睫毛的Beauty Center Barbie；1990年代推出的20cm特小版Musical Princess Collection；以及90cm國外限定版芭比讓芭比收藏家一睹為快。另外還帶來多種SIZE的Ｑ比，Ｑ比迷可前往一探究竟。

亮點3：親子共享的玩具 Tokyobike誠品獨家特仕車

來自日本東京的Tokyobike，以Tokyo Slow概念進行發想，保持樸實復古韻味，添加了時尚色彩。本次獨家在誠品帶來兩款限量特仕車，「26限量特仕車」獨特烤漆顏色，黑色帶棕展現成熟的輕鬆與從容，搭配俐落線條的英國150年知名Brooks純黑牛皮坐墊，質感滿點。「Bisou限量特仕車」翠玉色車身烤漆，搭配經典Brooks蜂蜜色配件，柔和顏色裡調和成熟品味。

亮點4：大人味的設計家電BAMUDA

來自日本東京的BALMUDA，預計2019年底在台推出的「The Light」檯燈，目前在誠品南西推出獨家體驗，現場各項經典商品也推出限定禮贈，購買重現自然風的The Green Fan送Snow Peak摺疊便攜休閒椅；購買烤土司神器The Toaster蒸氣烤麵包機送MUJI琺瑯烤盤保存盒；買The Pot手沖壺贈3CO聯名咖啡杯。

亮點五5：古漾蒐集歐洲各國的軍裝⼯裝經典展售