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洗臉是要洗掉什麼？來聽皮膚科醫師解答

2019-03-13 18:20聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

你知道為什麼要洗臉嗎？皮膚科醫師表示，臉上不只是有老舊角質、油脂、汗水及細菌，還有環境中的髒汙，例如粉塵、煤灰、PM2.5、尼古丁等，若不把臉部洗乾淨就跑去睡覺，堆積在臉上的汙垢就會造成毛孔堵塞、皮膚過敏、膚質老化及膚色暗沉，產生臉部皮膚不可預知的傷害。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，臉部膚質分有五大類型，包括油性、中性、乾性、混和性及敏感性肌膚，而洗臉是最基本的保養功夫，特別是油性及混和性肌膚民眾，比其他類型肌膚更容易有汙垢堆積於臉上，不可以偷懶不洗臉。

趙昭明說，他曾收治一名正值青春期的男學生，因為不愛洗臉而導致毛囊炎，滿臉痘花和痘疤，不只不美觀，還很容易感染細菌。

而洗臉也是一項學問。趙昭明表示，若臉部沒有上妝，可只用洗面皂或洗面乳清潔，一天至少早晚各洗一次；但若有上妝，淡妝可以卸妝水或卸妝乳清潔，濃妝則使用卸妝油，卸妝完成再接著洗臉。

洗臉步驟建議由上往下洗，先洗額頭，再洗鼻翼、T字部位再臉頰，洗臉時應輕柔並均勻按壓，千萬不可用力搓揉，最後再用清水沖乾淨即可。趙昭明說，比較會出油的男性，白天可用清水多洗臉，再以手帕擦乾，不需使用洗面皂。

至於洗臉水的溫度要多熱？台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說，只要比皮膚涼的清水就好，不建議使用熱水。

市面上販售不少藥皂，宣稱除了清潔去汙功能，也有殺菌作用。不過黃毓惠表示，皮膚表面的細菌是與人體共生，其實對人無害，還能避免外來病菌的侵入，所以不會建議特別使用藥皂來洗掉臉部細菌。

醫師表示，臉上不只是有老舊角質、油脂、汗水及細菌，還有環境中的髒汙，不把臉部洗乾...
醫師表示，臉上不只是有老舊角質、油脂、汗水及細菌，還有環境中的髒汙，不把臉部洗乾淨就跑去睡覺，臉部皮膚容易有不可預知的傷害。示意圖／ingimage
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臉上不只是有老舊角質、油脂、汗水及細菌，還有環境中的髒汙，不把臉部洗乾淨就跑去睡...
臉上不只是有老舊角質、油脂、汗水及細菌，還有環境中的髒汙，不把臉部洗乾淨就跑去睡覺，臉部皮膚容易有不可預知的傷害。圖／食藥署提供
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皮膚科醫師PM2.5
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