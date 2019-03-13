潮牌聯乘澀谷人氣咖啡吧 力邀「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」來台快閃

2019-03-13 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



潮牌聯名新作再一發！這次將合作目光轉向人氣咖啡及零食品牌，日本選貨店JOURNAL STANDARD與澀谷超人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」發表聯名商品，同時還將來台快閃；STAYREAL則與美國經典巧克力M&M’S 聯名推出一系列潮T。

日本選貨店JOURNAL STANDARD發表春夏新品，男女裝皆有新一波選貨品牌即將進駐，男裝將在美式休閒風格中加入今年流行的柔和配色，讓搭配更接近日常，至於女裝則以「自然感女性」為主題，利用天然素材及設計搭配上都會女性流行趨勢。

值得一提的是，品牌還找來東京澀谷人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」合作，這家與中目黑的ONIBUS COFFEE系出同門的外帶咖啡吧，以提供高質感的咖啡迅速竄紅，是社群平台上的打卡熱點。而品牌除推出聯名T恤，活動期間凡於JOURNAL STANDARD誠品信義店內購物之客人，即可憑發票享有一杯手沖咖啡。