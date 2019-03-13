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潮牌聯乘澀谷人氣咖啡吧 力邀「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」來台快閃

2019-03-13 17:34聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

潮牌聯名新作再一發！這次將合作目光轉向人氣咖啡及零食品牌，日本選貨店JOURNAL STANDARD與澀谷超人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」發表聯名商品，同時還將來台快閃；STAYREAL則與美國經典巧克力M&M’S 聯名推出一系列潮T。

日本選貨店JOURNAL STANDARD發表春夏新品，男女裝皆有新一波選貨品牌即將進駐，男裝將在美式休閒風格中加入今年流行的柔和配色，讓搭配更接近日常，至於女裝則以「自然感女性」為主題，利用天然素材及設計搭配上都會女性流行趨勢。

值得一提的是，品牌還找來東京澀谷人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」合作，這家與中目黑的ONIBUS COFFEE系出同門的外帶咖啡吧，以提供高質感的咖啡迅速竄紅，是社群平台上的打卡熱點。而品牌除推出聯名T恤，活動期間凡於JOURNAL STANDARD誠品信義店內購物之客人，即可憑發票享有一杯手沖咖啡。

此外，STAYREAL X M&M’S「尋找幸運巧克力豆潮T」將於3月14日限定開賣，這次聯名潮T共有六款，外包裝特別設計成放大版的M&M’S巧克力包，每袋售價980元，以盲選方式販售，其中有一款隱藏版的粉紅色巧克力豆潮T。而購買潮T還將贈送M&M’S隨手包巧克力一包，數量有限贈完為止。

澀谷超人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」。圖／JOU...
澀谷超人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」。圖／JOURNAL STANDARD提供
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聯名長袖T shirts，定價1,300元。圖／JOURNAL STANDARD...
聯名長袖T shirts，定價1,300元。圖／JOURNAL STANDARD提供
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澀谷超人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」。圖／JOU...
澀谷超人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」。圖／JOURNAL STANDARD提供
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澀谷超人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」是社群平台上...
澀谷超人氣咖啡「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」是社群平台上的打卡熱點。圖／JOURNAL STANDARD提供
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STAYREAL X M&M’S聯名系列，將外包裝設計成放大版的巧克力包。圖／S...
STAYREAL X M&M’S聯名系列，將外包裝設計成放大版的巧克力包。圖／STAYREAL提供
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STAYREAL X M&M’S聯名系列。圖／STAYREAL提供
STAYREAL X M&M’S聯名系列。圖／STAYREAL提供
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咖啡巧克力
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