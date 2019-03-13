MK首度推出高筒運動鞋 粉紅色這雙真的很可以

2019-03-13 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



更為明確的運動風、浪漫立體蝴蝶、logo風潮設計，讓MICHAEL KORS（MK）春夏顯得更為年輕活潑，包款部分尤其品項豐富，秉持品牌既有的都會調性，延伸出更多搶眼的設計。

2019春季系列有三大主題，包括愛與和平（Love and Peace）、浪漫之都（Urban Romance）和時尚運動（Sportif Chic），愛與和平的系列以六、七○年代的氛圍和濱海度假的氣息，打造以丹寧、拼貼為主的風格，反戰、心型圖案、紮染效果讓整個系列顯得年輕無憂，休閒運動鞋和後背包都是點睛款。浪漫之都則是以經典的MK輪廓做延伸，印花長裙、蕾絲縫繡、象徵自由的蝴蝶都是辨識細節，迷彩蝴蝶印花以剛硬的軍裝風搭配柔媚的蝴蝶形貌，帶來鮮明個性。