Hello Kitty迷絕對會失控！Baby-G再推聯名表 粉紅色、蝴蝶結通通都有

2019-03-13 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Baby-G在本周3月16日要上市全新的BGA-150KT表款，這是與日本三麗鷗中的人氣角色Hello Kitty再度攜手合作推出的聯名系列，以招牌的粉紅與白色為設計主軸，不只可愛還更萌，就是要意圖讓粉絲失控。

今年是Hello Kitty誕生的第45個年頭，同時也是Baby-G推出的25周年，因此再推出聯名表款，別具意義。Baby-G以型號BGA-150為基礎，採用在九〇年代流行的Hello Kitty Pink Quilt Series中的針織菱格圖案設計，完整重現當年的風格，菱格紋間散落著金屬花朵圖樣，同時賦予成熟的外觀。為了慶祝雙品牌的周年紀念日，因此將品牌Baby-G的字母「B」融入於表款中，包含5點鐘方向的花朵圖案，及9點鐘方向Hello Kitty的蝴蝶結頭飾，背蓋則刻印有原創Hello Kitty圖案。