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Hello Kitty迷絕對會失控！Baby-G再推聯名表 粉紅色、蝴蝶結通通都有

2019-03-13 17:00聯合報 記者曾智緯╱即時報導

Baby-G在本周3月16日要上市全新的BGA-150KT表款，這是與日本三麗鷗中的人氣角色Hello Kitty再度攜手合作推出的聯名系列，以招牌的粉紅與白色為設計主軸，不只可愛還更萌，就是要意圖讓粉絲失控。

今年是Hello Kitty誕生的第45個年頭，同時也是Baby-G推出的25周年，因此再推出聯名表款，別具意義。Baby-G以型號BGA-150為基礎，採用在九〇年代流行的Hello Kitty Pink Quilt Series中的針織菱格圖案設計，完整重現當年的風格，菱格紋間散落著金屬花朵圖樣，同時賦予成熟的外觀。為了慶祝雙品牌的周年紀念日，因此將品牌Baby-G的字母「B」融入於表款中，包含5點鐘方向的花朵圖案，及9點鐘方向Hello Kitty的蝴蝶結頭飾，背蓋則刻印有原創Hello Kitty圖案。

品牌還將表盤指針設計與Hello Kitty結合，數字3和9成了Hello Kitty的眼睛，頭上的花朵圖飾也巧妙融入B字樣代表Baby-G。這款聯名系列除了上述的特色之外，3點鐘方向的液晶顯示還能切換星期或日期指示，讓手表除了可愛還兼具功能性，提供粉紅和白色兩款。值得一提的是外包裝為獨特專屬的迷你小包與紙盒、展示手表的陳列架，其中的粉紅小包更是一樣具有菱格紋，更可當化妝包來使用，是一款Hello Kitty控必備表款。

Baby-G BGA-150KT-4B腕表，粉紅表殼與表盤，5,500元。
Baby-G BGA-150KT-4B腕表，粉紅表殼與表盤，5,500元。
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Baby-G與Hello Kitty再推聯名表，外包裝為獨特專屬的迷你小包與紙盒...
Baby-G與Hello Kitty再推聯名表，外包裝為獨特專屬的迷你小包與紙盒、展示手表的陳列架。
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Baby-G BGA-150KT-7B腕表，白色表殼搭配粉紅色表盤，5,500...
Baby-G BGA-150KT-7B腕表，白色表殼搭配粉紅色表盤，5,500元。
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