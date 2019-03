永康街Gucci藝術牆換了!台灣版跟別的城市大不同

2019-03-13 16:54 聯合報 記者吳曉涵 ╱即時報導



在義大利佛羅倫斯的古馳花園Gucci Garden裡面,有兩處分別以紅黑、藍綠色為底色的牆面,上面繪有男女、老少、胖瘦、殘疾等各種不同的人物肖像,這是Gucci創意總監Alessandro Michele與視覺藝術家MP5合作的作品On / Off壁畫,目的是為了傳遞「平等」概念,也是Gucci 2019年「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」活動的新篇章中的一部分。

現在品牌把這個概念帶來台灣,在早先由台灣手繪藝術家顏振發老師所繪製的永康街GUCCI Art Wal藝術牆換上全新的標誌,以MP5創作的鮮黃色等號搭配「CHIME」字樣,並融合Gucci的Logo樣式,附上「To Gather Together(齊心眾力)」的口號標語,呼籲全球社會團結並支援兩性平等。對比倫敦、米蘭和紐約的Gucci 藝術牆所呈現的裸身人群剪影,台灣的Logo可能是考量到相對保守的民風,但也透過這樣不同於其他城市的視覺圖騰來讓「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」計畫可以有更多的面貌展現在大眾面前。

2013年由Gucci和女星碧昂絲共同發起的「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」計畫,目的為了傳達與加強呼籲關注全球女性權益的聲音,提高公眾對女性權益的認知度,涉及教育、健康和公平正義等領域。過去6年間攜手 156 個合作夥伴,在89 個國家資助了超過425個非營利項目。創意總監Alessandro Michele表示:「每個人生來都是平等的,我們都應該盡己所能,為信仰發聲。當我們把不同時代與背景的人們都團結起來之時,就是真正變革來臨之際。當代人敢於表達自我的無畏精神,令我看到了希望,我相信自由平等的未來不是虛無飄渺的夢。」總裁兼首席執行長Marco Bizzarri也強調品牌將持續努力打造更加公平公正的世界。

除了藝術牆之外,「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」計畫還有一系列的動作,像是推出一部由Jade Jackman和Irregular Labs創作的短片《The Future is Fluid 未來是流動的》,探討性別對Z世代人群的意義,以及出版了由社區組織者及作家Adam Eli 編輯的第一期《CHIME》雜誌。