永康街Gucci藝術牆換了！台灣版跟別的城市大不同

2019-03-13 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



在義大利佛羅倫斯的古馳花園Gucci Garden裡面，有兩處分別以紅黑、藍綠色為底色的牆面，上面繪有男女、老少、胖瘦、殘疾等各種不同的人物肖像，這是Gucci創意總監Alessandro Michele與視覺藝術家MP5合作的作品On / Off壁畫，目的是為了傳遞「平等」概念，也是Gucci 2019年「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」活動的新篇章中的一部分。

現在品牌把這個概念帶來台灣，在早先由台灣手繪藝術家顏振發老師所繪製的永康街GUCCI Art Wal藝術牆換上全新的標誌，以MP5創作的鮮黃色等號搭配「CHIME」字樣，並融合Gucci的Logo樣式，附上「To Gather Together（齊心眾力）」的口號標語，呼籲全球社會團結並支援兩性平等。對比倫敦、米蘭和紐約的Gucci 藝術牆所呈現的裸身人群剪影，台灣的Logo可能是考量到相對保守的民風，但也透過這樣不同於其他城市的視覺圖騰來讓「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」計畫可以有更多的面貌展現在大眾面前。

2013年由Gucci和女星碧昂絲共同發起的「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」計畫，目的為了傳達與加強呼籲關注全球女性權益的聲音，提高公眾對女性權益的認知度，涉及教育、健康和公平正義等領域。過去6年間攜手 156 個合作夥伴，在89 個國家資助了超過425個非營利項目。創意總監Alessandro Michele表示：「每個人生來都是平等的，我們都應該盡己所能，為信仰發聲。當我們把不同時代與背景的人們都團結起來之時，就是真正變革來臨之際。當代人敢於表達自我的無畏精神，令我看到了希望，我相信自由平等的未來不是虛無飄渺的夢。」總裁兼首席執行長Marco Bizzarri也強調品牌將持續努力打造更加公平公正的世界。

除了藝術牆之外，「CHIME FOR CHANGE希望響鐘」計畫還有一系列的動作，像是推出一部由Jade Jackman和Irregular Labs創作的短片《The Future is Fluid 未來是流動的》，探討性別對Z世代人群的意義，以及出版了由社區組織者及作家Adam Eli 編輯的第一期《CHIME》雜誌。