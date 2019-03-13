看中「深V」性感靴 鍾瑶穿Jimmy Choo秀美腿

2019-03-13 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌Jimmy Choo發表春夏系列，請到女星鍾瑶出席，曾在電影中演過人魚少女的她以一身鮮黃色內襯印花內搭的輕禮服現身，搭配金色的露指高跟涼鞋，宛如踏上陸地的美人魚，展現春夏清新浪漫的氣息。

鍾瑶透露，自己挑高跟鞋最大的重點還是會以舒適性和美觀兩者並重，如果只有美但不好穿就不會考慮。平常不太會依照潮流去選鞋，比較偏好基本款，「像是不露指的尖頭鞋，可以顯現女人多一點的優雅和強勢，但我也不會挑太過尖的款式就是了。」拍戲的時候有時為了配合男主角，她都會穿2吋以下的高跟鞋，但自己鞋櫃裡有很多3吋的高跟鞋，「大多是收藏用或出席活動，我捨不得穿，3吋是極限，再高就會走得很辛苦，平常出門會穿大約都是2吋的款式居多。」

如何挑選高跟鞋？鍾瑶也有自己的SOP，首先會注意腳弓能否貼緊鞋底，再來是防水台要有一定的高度，不能太薄。被問到對哪種類型的鞋子有偏執狂？她馬上選了Jimmy Choo春夏系列中的一款HENDRIX藍色穆勒高跟鞋，「我平常愛穿寬長褲，搭這種有點像拖鞋但前面又包覆住的跟鞋，不會太過隨便但也不會太正式。」此外，Jimmy Choo春夏打造「深V」造型的LORIS踝靴，這樣的設計剛好可以讓視覺延伸，性感又修飾腿的長度，也是鍾瑶特別喜歡的樣式。