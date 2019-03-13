親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

黃光芹公布威脅簡訊 網友：看韓粉如何把韓推下神壇

新光公主情變「吻外國人」還告夫 華南王子哽咽道歉

最強星二代不是叫假的！木村光希Kōki帶媽襲台 機場穿搭行頭逾百萬元

2019-03-13 13:04聯合報 記者曾智緯╱即時報導

木村光希Kōki在抵達松山機場，以皮衣造型搭配寶格麗Serpentn Forev...
木村光希Kōki在抵達松山機場，以皮衣造型搭配寶格麗Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。記者林澔一／攝影
分享
木村光希Kōki在抵達松山機場，以皮衣造型搭配寶格麗Serpentn Forev...
木村光希Kōki在抵達松山機場，以皮衣造型搭配寶格麗Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。記者林澔一／攝影
分享
寶格麗有史以來最年輕的代言人木村光希Kōki將在白色情人節（3/14）出席品牌活動，今天就先抵台做準備。首次造訪台灣的她，果然引起大批媒體的注意，一早就在松山機場的禮遇通關等待，而Kōki此次來台的另一亮點則是星媽工藤靜香也有隨行，讓現場粉絲好不開心。

最稱為最強星二代的木村光希Kōki在今天（3/13）抵達松山機場，寶格麗（BVLGARI）特別為其安排禮遇通關方式，避開冗長的出關人潮。而她一現身時也的確展現大將之風，面對數十家的媒體也毫不畏懼，Kōki以一身黑色皮衣造型搭配了寶格麗提供的Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、搭配了Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。

光是配件的價格就逾百萬元，相當的貴氣，而不到20歲的Kōki以帥氣的造型來平衡，讓整個人看起來既甜美又有個性。雖然沒有多做停留訪問，在接受寶格麗的獻花致意之後，Kōki就隨即搭上事前準備好的車輛，驅車前往飯店，還不忘搖下車窗，再次向現場守候的媒體打招呼，十分的親民。

而跟在木村光希Kōki後面，出現在商務中心的則是星媽工藤靜香，也是多年之後再度來台。和女兒一樣，也以皮衣夾克現身，搭配了黑色碎花洋裝、蛇紋側背包。現場亦有她的粉絲前來支持，而當聽到眾人大喊她的名字後，工藤靜香也特意走向前，在CD或海報上簽名，讓守候多時的他們高呼「值得」。其中一位追星長達20年的粉絲，表示由於今天主要是Kōki來台參加活動，所以工藤靜香就會比較樂意跟支持她的人互動，盡量滿足粉絲的期待。兩人在鏡頭前刻意保持不同框，但同樣都會入住位於信義區的飯店。

木村光希Kōki在抵達松山機場，肩背寶格麗Serpentn Forever碧璽色...
木村光希Kōki在抵達松山機場，肩背寶格麗Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、搭配了Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。記者林澔一／攝影
分享
寶格麗Serpenti Forever狂放碧璽色小牛皮後背包，約86,900元。...
寶格麗Serpenti Forever狂放碧璽色小牛皮後背包，約86,900元。圖／BVLGARI提供
分享
睽違26年再來台的工藤靜香和女兒一樣，也以皮衣夾克現身，搭配了黑色碎花洋裝、蛇紋...
睽違26年再來台的工藤靜香和女兒一樣，也以皮衣夾克現身，搭配了黑色碎花洋裝、蛇紋側背包。記者林澔一／攝影
分享

睽違26年再來台的工藤靜香，特意向前為粉絲簽名。記者林澔一／攝影
睽違26年再來台的工藤靜香，特意向前為粉絲簽名。記者林澔一／攝影
分享

現場粉絲幸運的獲得工藤靜香的簽名。記者曾智緯／攝影
現場粉絲幸運的獲得工藤靜香的簽名。記者曾智緯／攝影
分享

在離開松山機場時，木村光希Kōki也親切的搖下車窗，再次向現場守候的媒體打招呼，...
在離開松山機場時，木村光希Kōki也親切的搖下車窗，再次向現場守候的媒體打招呼，十分的親民。記者林澔一／攝影
分享

木村光希Kōki抵達松山機場，肩背寶格麗Serpentn Forever碧璽色小...
木村光希Kōki抵達松山機場，肩背寶格麗Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、搭配了Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。記者林澔一／攝影
分享
現場粉絲幸運的獲得工藤靜香的簽名。記者曾智緯／攝影
現場粉絲幸運的獲得工藤靜香的簽名。記者曾智緯／攝影
分享

寶格麗Serpenti Tubogas雙圈螺旋腕表，約24萬4,300元。圖／B...
寶格麗Serpenti Tubogas雙圈螺旋腕表，約24萬4,300元。圖／BVLGARI提供
分享

寶格麗B.zero1 Labyrinth迷宮系列白K金與玫瑰金雙色金鍊墜，搭配玫...
寶格麗B.zero1 Labyrinth迷宮系列白K金與玫瑰金雙色金鍊墜，搭配玫瑰金項鍊鑲鑽款，約19萬5,500元。圖／BVLGARI提供
分享

松山機場情人節

相關新聞

這5家你吃過嗎？逢甲商圈消費者最愛美食排行榜來了

2019-03-13 11:52

限時兩天! 白色情人節出示「愛心元素」COLD STONE享買一送一

2019-03-13 13:45

日本專家破解「減肥6大傳言」　睡太少會變胖、吃太少會「不容易變瘦」

2019-03-13 12:30

你有選擇障礙嗎？這家鐵板燒推「救星菜單」幫你選

2019-03-13 11:57

昇龍拳、「阿雷固」全穿上身！日本UNIQLO開賣《快打旋風》聯名T

2019-03-13 11:45

影／東京灣新玩法 體驗駕駛遊艇快感

2019-03-13 11:16

看球看到哭！C羅帽子戲法 辣模女友場邊激動落淚

2019-03-13 11:10

侯佩岑逛夏姿慈善特賣會2折起！開心打包做國民外交

2019-03-13 10:53

怎麼辦？鍾瑤改穿男裝造型比男生更帥 想搭配CK極簡新表撩妹去！

2019-03-13 10:25

國泰航空推限定航點優惠 東京來回含稅費9千有找

2019-03-13 09:30

今年再開8～9家！涓豆腐、北村豆腐持續深入台中、高雄

2019-03-13 00:38

夏姿捎愛 慈善特賣開跑

2019-03-12 23:59

PANDORA串珠再進化 蝴蝶、瓢蟲、幸運草飄上項鍊，長短自己調超酷啦！

2019-03-12 22:14

林依晨談老公狂放閃撒糖 「選對人，每天都是情人節」

2019-03-12 22:12

台北烘焙展3/15登場 首辦「漢餅創新大賽」

2019-03-12 21:57

風格／美味拍手食記：KOBE SWEETS CAFE水果控必吃 好吃到不想跟人分享

2019-03-12 21:10

風格／美味拍手食記：IL MERCATO義瑪卡多 會特別為了Gelato冰淇淋而來

2019-03-12 21:01

風格／美味拍手食記：初魚料亭 最物超所值的日式無菜單料理

2019-03-12 20:50

風格／美味拍手食記：PACKIE川酒菜館 復古時髦的空間有道地的川菜滋味

2019-03-12 20:44

風格／美味拍手食記：P&T柏林茶館適合女孩們聚會 魚卵松葉蟹燉飯必點

2019-03-12 20:26

影／廣三SOGO「感謝祭」預購登場 首波業績成長挑戰5%

2019-03-12 20:11

哈根達斯攜手小b推出情人節限量雪糕 3/13開賣

2019-03-12 19:51

仙氣美照大放送！秦嵐、古力娜扎俏皮跑趴

2019-03-12 18:06

人真的進來了！最大噸數「世界夢號」 首航高雄

2019-03-12 18:03

乳液這樣擦一舉兩得！凱鈞老師傳授「化妝棉神用法」保養更有效率

2019-03-12 18:01

韓市長看過來！瑞莎南台灣熟門熟路 自豪說「可以當導遊」

2019-03-12 17:28

吳旻潔：未來十年將誠品打造成「連鎖的獨立書店」

2019-03-12 17:20

靠花藝走出憂鬱 陳艾琳退下舞台變得更有自信

2019-03-12 17:08

2019台日一大話題！誠品東京日本橋店秋季見客

2019-03-12 17:01

星巴克21周年快樂！這幾天狂送「好友分享券」

2019-03-12 16:48

敦南誠品2020租約到期熄燈 吳旻潔：24小時書店一定再開

2019-03-12 16:30

湯底會有「櫻花」飄上來！天皇御膳竟然變成「夢幻少女鍋」

2019-03-12 16:12

這間超商獨賣日版「紅茶花傳皇家奶茶」 只到3月13日

2019-03-12 16:10

極品莊園咖啡推「科技咖啡」 6款拼配豆、台灣交響曲風味迷人

2019-03-12 15:58

把瀑布、樹林搬進機場! 新加坡樟宜機場設施再突破

2019-03-12 15:48

超強！文華舞蹈班古典舞11連霸 與現代舞雙料冠軍

2019-03-12 15:07

白色情人節 送什麼「來電」禮？

2019-03-12 14:39

摩斯28歲生日！推新口味、祭優惠 參加活動再抽gogoro

2019-03-12 14:13

帳戶綁悠遊卡自動加值周年慶 每月抽6名享1280元回饋金

2019-03-12 13:36
看更多

熱門文章

敦南誠品2020租約到期熄燈 吳旻潔：24小時書店一定再開

2019-03-12 16:30

診所網徵「高薪」護士 她一看傻眼：不如去搖飲料！

2019-03-12 15:58

凌晨4:19新北貢寮規模5.1地震 最大震度2級

2019-03-13 04:32

桃機停機坪爆滿 飛台包機喊卡

2019-03-13 00:48

前輩經驗談！到大陸賺人民幣前 不能不認識的風險

2019-03-12 19:59

好天氣剩半天！入夜後濕涼 低溫下探13度

2019-03-13 06:00

勞動部宣布：2022年起 值夜班要算工時給加班費

2019-03-12 16:43

乳液這樣擦一舉兩得！凱鈞老師傳授「化妝棉神用法」保養更有效率

2019-03-12 18:01

桃機停機坪不足惡化 2外籍廉航取消包機

2019-03-12 18:51

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

北車驗票閘門失靈 通勤族一度塞爆！ 台鐵局：已修復

2019-03-13 08:55

好市多芋頭酥內餡驚見塑膠片 網友：太離譜

2019-03-12 16:45

正視氣候變遷 北捷3D冰層彩繪車廂響應愛地球

2019-03-12 14:41

韓市長看過來！瑞莎南台灣熟門熟路 自豪說「可以當導遊」

2019-03-12 17:28

每日星座運勢／天秤笑容拉近了距離 學習事半功倍

2019-03-13 00:00

性愛啪啪「啪」 小弟弟承受的痛只有男性自己知道

2019-03-12 21:01

這間超商獨賣日版「紅茶花傳皇家奶茶」 只到3月13日

2019-03-12 16:10

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

星巴克21周年快樂！這幾天狂送「好友分享券」

2019-03-12 16:48

清晨傳來國家地震警報嚇到 氣象局坦言：震度2級不該發

2019-03-13 10:47

長榮夢幻客機 預計明年初開航米蘭

2019-03-12 15:37

桃機停機坪深夜爆滿 長榮：飛機多到快吊起來

2019-03-12 19:18

成大資工APCS組門檻 補教業者：畢業生都難達到

2019-03-12 22:20

麻疹再添一個案 研究生曾搭1652客運桃園返彰化

2019-03-12 18:26

詐騙新手法？用電戶遭惡意過戶 台電便民措施有漏洞

2019-03-13 11:30

仙氣美照大放送！秦嵐、古力娜扎俏皮跑趴

2019-03-12 18:06

日本專家破解「減肥6大傳言」　睡太少會變胖、吃太少會「不容易變瘦」

2019-03-13 12:30

哈根達斯攜手小b推出情人節限量雪糕 3/13開賣

2019-03-12 19:51

長榮航空歐洲新航點 2020首季飛米蘭

2019-03-12 17:28

人真的進來了！最大噸數「世界夢號」 首航高雄

2019-03-12 18:03

林依晨談老公狂放閃撒糖 「選對人，每天都是情人節」

2019-03-12 22:12

石虎公園沒石虎？卓蘭大安溪畔拍到了

2019-03-13 00:00

2019台日一大話題！誠品東京日本橋店秋季見客

2019-03-12 17:01

流感再奪7命 34歲慢性病男沒打疫苗也中標死亡

2019-03-12 15:44

校內信指新加坡鞭刑「特有」 台大道歉：同仁無心之過

2019-03-12 22:39

把握今天白天好天氣 晚上恐降雨

2019-03-13 08:29

好天氣持續兩天 周四、周五鋒面接近

2019-03-12 15:49

今年再開8～9家！涓豆腐、北村豆腐持續深入台中、高雄

2019-03-13 00:38

愛吃炸雞又不運動 17歲胖男床上「不舉」成弱雞

2019-03-13 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top