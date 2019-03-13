最強星二代不是叫假的！木村光希Kōki帶媽襲台 機場穿搭行頭逾百萬元

2019-03-13 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



木村光希Kōki在抵達松山機場，以皮衣造型搭配寶格麗Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。記者林澔一／攝影 分享 facebook 木村光希Kōki在抵達松山機場，以皮衣造型搭配寶格麗Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。記者林澔一／攝影 分享 facebook 寶格麗有史以來最年輕的代言人木村光希Kōki將在白色情人節（3/14）出席品牌活動，今天就先抵台做準備。首次造訪台灣的她，果然引起大批媒體的注意，一早就在松山機場的禮遇通關等待，而Kōki此次來台的另一亮點則是星媽工藤靜香也有隨行，讓現場粉絲好不開心。

最稱為最強星二代的木村光希Kōki在今天（3/13）抵達松山機場，寶格麗（BVLGARI）特別為其安排禮遇通關方式，避開冗長的出關人潮。而她一現身時也的確展現大將之風，面對數十家的媒體也毫不畏懼，Kōki以一身黑色皮衣造型搭配了寶格麗提供的Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、搭配了Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。

光是配件的價格就逾百萬元，相當的貴氣，而不到20歲的Kōki以帥氣的造型來平衡，讓整個人看起來既甜美又有個性。雖然沒有多做停留訪問，在接受寶格麗的獻花致意之後，Kōki就隨即搭上事前準備好的車輛，驅車前往飯店，還不忘搖下車窗，再次向現場守候的媒體打招呼，十分的親民。

而跟在木村光希Kōki後面，出現在商務中心的則是星媽工藤靜香，也是多年之後再度來台。和女兒一樣，也以皮衣夾克現身，搭配了黑色碎花洋裝、蛇紋側背包。現場亦有她的粉絲前來支持，而當聽到眾人大喊她的名字後，工藤靜香也特意走向前，在CD或海報上簽名，讓守候多時的他們高呼「值得」。其中一位追星長達20年的粉絲，表示由於今天主要是Kōki來台參加活動，所以工藤靜香就會比較樂意跟支持她的人互動，盡量滿足粉絲的期待。兩人在鏡頭前刻意保持不同框，但同樣都會入住位於信義區的飯店。 木村光希Kōki在抵達松山機場，肩背寶格麗Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、搭配了Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。記者林澔一／攝影 分享 facebook 寶格麗Serpenti Forever狂放碧璽色小牛皮後背包，約86,900元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook 睽違26年再來台的工藤靜香和女兒一樣，也以皮衣夾克現身，搭配了黑色碎花洋裝、蛇紋側背包。記者林澔一／攝影 分享 facebook

睽違26年再來台的工藤靜香，特意向前為粉絲簽名。記者林澔一／攝影 分享 facebook

現場粉絲幸運的獲得工藤靜香的簽名。記者曾智緯／攝影 分享 facebook

在離開松山機場時，木村光希Kōki也親切的搖下車窗，再次向現場守候的媒體打招呼，十分的親民。記者林澔一／攝影 分享 facebook

木村光希Kōki抵達松山機場，肩背寶格麗Serpentn Forever碧璽色小牛皮後背包、搭配了Tubogas雙圈手鐲式腕表，以及B. zero 1系列的玫瑰金項鍊、戒指及耳環。記者林澔一／攝影 分享 facebook 現場粉絲幸運的獲得工藤靜香的簽名。記者曾智緯／攝影 分享 facebook

寶格麗Serpenti Tubogas雙圈螺旋腕表，約24萬4,300元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook