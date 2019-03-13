這5家你吃過嗎？逢甲商圈消費者最愛美食排行榜來了

2019-03-13 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



逢甲商圈有許多著名小吃。 本報系資料照／記者于志旭攝影 分享 facebook 逢甲大學統計行銷研究小組持續11年進行商圈人數、消費力進行調查，2018年人潮量近1091萬多人次，是近11年來的最低點。統計系學生每年都會設定不同主題探究，2018年調查消費者最愛美食，排行榜前五名是「激旨燒鳥」、「日船章魚燒小丸子」、「明倫蛋餅」、「溫家正宗地瓜球」、「官芝霖大腸包小腸」、「按摩雞排」。

參與調查的統計系大學生指出，消費者對美食願意等待的時間以15分鐘內占61.8％最高，願意等待15至30分鐘32.9％，這項數據可提供給商圈美食業者當作行銷依據。

教授李燊銘表示，「前五大最愛美食」是單選題。若從網路評價、消費者曾吃過的美食複選題來看，「日船章魚燒小丸子」61.4％最高，其次是「官芝霖大腸包小腸」、「明倫蛋餅」均為54.6％，排名第四是「激旨燒鳥」38.8％，之後依序是「一心臭豆腐」、「溫家正宗地瓜球」、「黃金左右腿」、「86碳烤雞排」。

逢甲商圈消費者最愛的五家飲料店，依次是「五十嵐」、「大苑子」、「珍煮丹」、「超好喝木瓜牛奶」、「一芳水果茶 」。

統計系學生也站在年輕人角度，詢問能增加購買飲料慾望的促銷活動，「買一送一」期待度最高達74.6%％，其次24.4％期望「打卡優惠」、「試喝」，20.8％對「每日限量」有興趣，至於政府推動的「環保杯折扣」接受度僅16.8％，覺得不方便是接受度低的主因，怎麼提高使用環保餐具意願，值得政府和業者一起集思廣益。

調查小組召集人、教授李燊銘說，學生每年設定不同主題特別研究，過去曾有 O2O新零售體驗、無現金行動支付接受度、無人商店等議題。