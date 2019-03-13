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看球看到哭！C羅帽子戲法 辣模女友場邊激動落淚

2019-03-13 11:10聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

在今年米蘭時裝周的場邊，葡萄牙球星C羅的女友​喬治娜羅德里格斯（Georgina Rodriguez）成了攝影師捕捉的焦點，這位西班牙模特兒穿著爆乳裝看Roberto Cavalli秀，展現超好身材。而今天凌晨，換了場地，她又在義大利都靈球場成為場邊焦點，這次不是因為造型，而是因為她看球看到哭！

原來​喬治娜是因為男友C羅（Cristiano Ronaldo）在對戰馬德里競技的歐冠比賽中連進三顆球上演「帽子戲法」而感動不已喜極而泣，據外媒報導，C羅因為現在所效力的尤文圖斯這場比賽有不可以輸的晉級壓力在，在賽前就已經和親朋好友預告自己將會站出來做出一番貢獻，沒想到預言成真，而且一進就是三顆球，成功晉級歐冠八強，不負多年來「歐冠之王」的外號，而這也是C羅在面對西班牙勁旅馬德里競技所上演的第4次帽子戲法。

賽後​喬治娜感性在IG發出男友兒時的照片，並寫著「3-0的絕對是你應得的，不只是因為你進了3球，而是因為你付出所有的努力，和你在球隊上取得的一切、隊友、教練和那些愛你的引路人。因果真的存在著，這是上帝所賜福予你的，因為整個足球世界都是你的。 」

從C羅加盟尤文圖斯以來，外界就預測他是要來帶領這支隊伍拿下歐冠冠軍，但從這個賽季開賽以來他經歷了歐冠紅牌禁賽、體能下降狀態不佳、性侵指控風波等等，還因此痛失本來已是囊中物的第六座金球獎榮譽。而這次的帽子戲法又剛好發生在一場輸不得的關鍵比賽中，也難怪女友喬治娜會如此激動。

賽後尤文圖斯發文慶祝晉級歐冠八強。圖／摘自IG
賽後尤文圖斯發文慶祝晉級歐冠八強。圖／摘自IG
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喬治娜羅德里格斯為C羅的進球喜極而泣。圖／摘自Youtube
喬治娜羅德里格斯為C羅的進球喜極而泣。圖／摘自Youtube
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C羅經常在社群上曬出女友和家人的照片。圖／摘自IG
C羅經常在社群上曬出女友和家人的照片。圖／摘自IG
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C羅經常在社群上曬出女友和家人的照片。圖／摘自IG
C羅經常在社群上曬出女友和家人的照片。圖／摘自IG
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在今年米蘭時裝周的場邊，葡萄牙球星C羅的女友​喬治娜羅德里格斯穿著爆乳裝看Rob...
在今年米蘭時裝周的場邊，葡萄牙球星C羅的女友​喬治娜羅德里格斯穿著爆乳裝看Roberto Cavalli秀，成為場邊焦點。圖／摘自IG
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馬德里西班牙C羅

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