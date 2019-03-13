侯佩岑逛夏姿慈善特賣會2折起！開心打包做國民外交

2019-03-13 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



家扶基金會執行長何素秋、侯佩岑在活動中希望透過宣導，讓每個孩子都能勇敢保護自己。圖／家扶基金會提供 分享 facebook 夏姿．陳SHIATZY CHEN一年一度的《拾華》慈善特賣會開跑，今年度與家扶基金會共同舉辦，邀請品牌之友侯佩岑再度擔當愛心大使，推動「用愛包圍受虐兒」計畫，藉由夏姿特賣會的所得，投注保護兒童的議題，特賣首日引起廣大迴響，排隊結帳、挑選商品的民眾絡繹不絕。

侯佩岑再度偕同夏姿執行長夫人許媖媖參與夏姿慈善特賣會，希望透過家扶基金會的宣傳，讓每個孩子得到應有的關懷與愛，她坦言很害怕看到受虐兒新聞，但還是要去面對，讓孩子們學會保護自己。侯佩岑表示，「用時尚結合慈善，讓更多的人們關注受虐兒議題，參與其中覺得很感恩；而且夏姿的襯衫、外套都很實穿，不會有過季的問題，和日常服裝也很百搭，我每次都會多買幾個玉鐲提包，送給外國朋友特別受歡迎，也可以自己留著用，可以透過購物幫助有需要的孩童。」她打趣的說血拚當然是先顧好自己，再幫先生挑幾件襯衫，她也提到若夏姿未來推出童裝，她還可以和孩子同穿母子裝，雖然當了媽以後沒有睡飽過，但想到小孩子總是會長大，仍是甘之如飴於陪伴的時光。