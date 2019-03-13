怎麼辦？鍾瑤改穿男裝造型比男生更帥 想搭配CK極簡新表撩妹去！

2019-03-13 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



CALVIN KLEIN（CALVIN KLEIN Watches + Jewelry）在這季推出全新的Hign Noon男表，不同過往特意找來清新的鍾瑤來詮釋，讓她以男裝造型來搭配。不僅不突兀，還有如同男性般的俐落帥氣感，讓人耳目一新，根本是台灣的「Handsome Girl 」。

鍾瑤表示，業界很多人都把她想的很女生，或許是因為念設計的緣故，加上也是一個很少戴飾品，其實個性比較男性化一點。還透露「朋友都知道我的飾品櫃裡，全部都是手表，有不同的品牌、不同的樣式，我超多表的」，因此鍾瑤喜歡打扮的很極簡，不複雜，然後就搭配一只表。她提到手表的話，向都喜歡造型比較簡單的，如CALVIN KLEIN的設計，大家對他們的印象就是黑、白、灰。給人都會現代，很俐落的感覺。

所以Hign Noon這一系列的表就很有品牌的風格，不只有出皮表帶之外，這一次還有金屬鍊帶，因為結構比較緊密，看起來不會那麼的陽剛。鍾瑤說「但我最喜歡的還是它的表盤，超級簡單的，戴上就讓人覺得，這個人的個性也不囉唆」。而且有點湛藍，感覺是德國的軍事感中又很紳士的樣子。此外拍照時她挑選了不鏽鋼的大三針款來搭配，認為「漸層藍色的表盤有畫龍點睛的效果，也很低調，會是我想收藏的表。」既然換上男裝，要求她在鏡頭前展現「撩妹」功力，鍾瑤還是不免害羞起來，讓人感受到她的直率。