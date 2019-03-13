國泰航空推限定航點優惠 東京來回含稅費9千有找

2019-03-13 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



國泰航空3月13日起至3月27日止，推出限時15日官網限定經濟艙精選航點優惠。台灣（台北、台中、高雄）來回東京經經濟艙機票含稅費新台幣8,890元起。 圖／國泰航空提供 分享 facebook 想要完成每年都去日本旅遊的願望？還是想念香港地道的西多士、絲襪奶茶? 抑或是想親眼見一見西雅圖色彩繽紛的「口香糖牆」？國泰航空3月13日起至3月27日止，推出限時15日官網限定經濟艙精選航點優惠。讓你出國旅行，輕鬆成行。

國泰航空官網經濟艙限時熱賣優惠航點包含台灣（台北、台中、高雄）來回東京經經濟艙機票新台幣8,890元起、香港新台幣5,490元起、西雅圖新台幣1萬9,190起（以上票價皆包含稅項及營運附加費），更有包括東北亞、歐洲、北美、澳洲等精選18個城市。同時預訂飯店，節省更多。

國泰航空官網限時熱賣優惠提供旅客更彈性的行程規劃，只要出發地和回程目的地相同，旅途中可選擇不同點進出。想一次探索東京和大阪、從倫敦玩到巴黎、先去紐約再從華盛頓返台或是一次探訪雪梨和墨爾本，不同航點進出同享優惠價，請於預訂時點選多個目的地/中途停留，恣意遊覽不同城市風情。

國泰航空表示，另於3月14日至4月2日推出商務艙短期特惠機票，台灣－首爾來回含稅項及營運附加費只要新台幣1萬3,290起。其餘航點票價請瀏覽國泰航空/國泰港龍航空官網或洽各大旅行社。

有關官網經濟艙限時熱賣及商務艙短期特惠相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空/國泰港龍航空網站。