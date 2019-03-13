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白色情人節 UUPON會員全家消費限量兌點返還

2019-03-13 09:27經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

PON點數消費結盟超商點數經濟，擁有全台近400萬會員，獨家提供悠遊卡會員點數服務的UUPON，與特約通路全家便利商店共同推出白色情人節限定活動。3月14日當天，UUPON會員將可限量獲得兌點返還，提供點數消費族群大利多。

延續UUPON會員全家兌點熱潮，今年初舉辦的「全家兌點發紅包」活動，讓UUPON會員享受「有兌有還」優惠，獲得廣大會員響應。根據統計，平均每2秒鐘，就有一個人參與活動，不僅提供加入UUPON的消費者，更超值的點數服務；也鼓勵廣大UUPON會員，至特約通路的實質消費力。

今UUPON與全家攜手，舉辦「白色情人節，全家也愛你」；於活動期間，UUPON會員兌520點以上，就可獲得UUPON 520點返還。UUPON「有兌有還」好康再加碼，勢必也將襲捲台灣點數消費市場。

UUPON表示，源自日本消費文化的「白色情人節」，在每年3月14日登場，做為西洋情人節過後的一個月，男方向另一半表達愛意；其中，更有著「謝謝你愛我」的心意內涵。UUPON為感謝廣大會員的支持，也要將這份謝意做「心意返還」，並與特約通路夥伴全家便利商店，共同推出「314限定活動」，讓會員們感受到「我也愛你」的白色情人節氛圍。

14日當天凌晨開始，凡是UUPON會員至全台全家店鋪消費，以及於店舖內FamiPort機台操作，或是使用全家My FamiPort APP，以UUPON點數兌換單筆520點以上，每位會員均可獲得一次520點UUPON點數回饋，共開放兩千組限量名額。此外，白色情人節當天，凡參加「白色情人節，全家也愛你！」兌點活動的UUPON會員，還可加碼參與iPhone 8手機抽獎活動，每一位會員都有一次抽獎機會，讓會員能夠透過點數消費，試試好手氣。

全家便利商店做為UUPON的重要合作夥伴，始終是廣大UUPON會員喜愛的消費累兌點通路。年初，農曆新春推出「全家兌點發紅包」活動，UUPON會員享受兌點200點，獲得250點返還的開春優惠；活動上線備受關注，巔峰時段甚至達到「平均每2秒鐘，就有1個人參與」的熱況。

而在今年西洋情人節，再度推出「全家情人節加碼兌點」，會員可以214點UUPON點數，兌換限量全家100元折價券；延續全家兌點熱潮，活動上線不到十個小時即完兌。在UUPON與全家結盟超商點數經濟的基礎下，會員對於活動的高度參與與成效，更可以看做是全家與UUPON共同推廣點數經濟的市場模範。

UUPON與全家共同推出多重兌點優惠，讓全台近400萬會員享受到「點數比現金更好用」的服務。2017年上半年，UUPON與「全家」、「萊爾富」、「OK」全台三大超商通路聯手，透過會員集點、兌點消費，共同創下相當於10億元台幣的經濟價值；2018年暑假，UUPON推出「兌點三重奏」活動，締造單月消費額突破1.5億的驚人紀錄。

擁有全台近400萬會員，獨家提供悠遊卡會員點數服務的UUPON，與特約通路全家便...
擁有全台近400萬會員，獨家提供悠遊卡會員點數服務的UUPON，與特約通路全家便利商店共同推出白色情人節限定活動。3月14日當天，UUPON會員將可限量獲得兌點返還，提供點數消費族群大利多。　圖／UUPON提供
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情人節經濟520

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