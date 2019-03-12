職場性騷擾行業 藝術、娛樂、休閒業排前三名

2019-03-12 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭朝陽 ╱即時報導



職場女力日漸壯大，但面對人身安全威脅該如何應對？勵馨基金會與台灣帝亞吉歐今(12)日舉辦「提升自我，保護自己」座談會，傳授職場女性如何「嗅到危機」進而防範，以及面對性騷擾的尷尬場合時如何夠化險為夷。勵馨基金會副執行長王怡雯表示，第一線女性業務員被性騷擾的頻率相對高，女性除應擁有自我保護的知識、長出力量之外，勇敢為自己發聲才能杜絕性騷擾上身。

台灣社會職場性騷擾事件頻傳，女性受害比率遠高於男性。據2018年勞工局統計，最容易遇上職場性騷擾的行業，藝術、娛樂、休閒業就占前三名，尤其是身處以男性為多的職場女性，危機指數更高。在酒吧工作的女業務人員蔡小姐表示，客人常藉酒裝瘋吃豆腐，曾被客人要求要脫衣才願意買產品的誇張行徑，讓她非常憤怒。

即便如此，勞動部調查顯示，過半(54.7%)台灣職場女性不知道自己「已被性騷擾」，遭受語言騷擾也會認為是開玩笑而不予理會；即便知道了，也有高達8成女性選擇隱忍，顯示台灣職場性平意識仍待提升。

勵馨基金會副執行長王怡雯表示，社會除了要有性別平等觀念，女性擁有自我保護的知識、長出力量，勇敢為自己發聲，也相當重要。

參與課程的第一線女業務員何小姐表示，工作場合中遇到性騷擾，第一時間確實會不知道該如何處理，如果加害者又是利益關係人時，更讓人不知所措，透過勵馨的課程，日後更勇於表達，也更懂得自我防衛。