校內信指新加坡鞭刑「特有」 台大道歉：同仁無心之過

2019-03-12 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大國際學院籌備辦公室將於本月21日邀請新加坡駐台代表進行國際專題演講，今天（12日）校方寄出活動資訊文案，但內容指鞭刑造就令人稱羨的治安環境，讓部分校內師生傻眼，質疑內文不妥；對此，台大教務長丁詩同表示，同仁只想要宣傳活動，因為疏忽而使用了不恰當的文字和內容，幾個不恰當的用詞和故事，雖是無心之過，但是造成困擾，為此他代表敎務處向大家道歉。

台大國際學院籌備辦公室將於3月21日下午3時至5時，舉辦「與新加坡大使Mr. Simon Wong Wie kuen對話」國際專題演講活動，由前任 AIT 處長 Dr. William A. Stanton (司徒文) 擔任主持人，並邀請新加坡駐台代表Mr. Simon Wong Wie kuen 與師生進行對談與交流。