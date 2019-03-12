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校內信指新加坡鞭刑「特有」 台大道歉：同仁無心之過

2019-03-12 22:39聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大國際學院籌備辦公室將於本月21日邀請新加坡駐台代表進行國際專題演講，今天（12日）校方寄出活動資訊文案，但內容指鞭刑造就令人稱羨的治安環境，讓部分校內師生傻眼，質疑內文不妥；對此，台大教務長丁詩同表示，同仁只想要宣傳活動，因為疏忽而使用了不恰當的文字和內容，幾個不恰當的用詞和故事，雖是無心之過，但是造成困擾，為此他代表敎務處向大家道歉。

台大國際學院籌備辦公室將於3月21日下午3時至5時，舉辦「與新加坡大使Mr. Simon Wong Wie kuen對話」國際專題演講活動，由前任 AIT 處長 Dr. William A. Stanton (司徒文) 擔任主持人，並邀請新加坡駐台代表Mr. Simon Wong Wie kuen 與師生進行對談與交流。

台大教務處今天寄發全校信宣傳這場演講，但信件內容裡，針對新加坡的介紹，形容「創造出獨一無二的『Singlish』新加坡式英語」，內文還提及：「星國特有的『鞭刑』，讓壞人聞風喪膽，有效嚇阻犯罪，也造就星國令人稱羨的治安環境，您想進一步了解嗎？」令部分校內師生傻眼，質疑內文不妥。

台大校門。本報資料照片
台大校門。本報資料照片
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新加坡台大鞭刑
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