風格／美味拍手食記：KOBE SWEETS CAFE水果控必吃 好吃到不想跟人分享

2019-03-12 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北信義商圈可以說是當今台北最具指標性的時髦都會區。這裡不僅是百貨戰國，更是美食天堂，最具代表的美食通通在這出現。本報邀請到不僅很會拍照、也懂得吃的風格美食攝影師「美味拍手Yummy Yummy Photography」夫妻來掌鏡，跟著他們的鏡頭與食記，一起探索信義區5家風格美食。

KOBE SWEETS CAFE │微風南山atre 3樓

起源於日本神戶兵庫的老字號蔬果店。主打特色是水果比例很高的水果甜點，每天店上的蛋糕都是現場製作，進駐台灣後，平均一天可賣200～300片蛋糕，甜點每天大約晚間8點就會賣完，如果想要吃的品項，建議早點到店以免撲空。 KOBE SWEETS CAFE神戶卡士達奶油蛋糕。攝影／美味拍手 分享 facebook

推薦菜單：神戶卡士達奶油蛋糕、綜合水果塔

在日本也是招牌的神戶卡士達奶油蛋糕，同樣被拍手夫妻一致推薦，卡士達甜而不膩、草莓滋味甜美，美味拍手說，這個可以一人點一個，是一款好吃到不想跟別人分享的美食。綜合水果塔除了視覺好看外，每一個水果都是甜的，塔底餅皮的表現也很不錯。 KOBE SWEETS CAFE綜合水果塔。攝影／美味拍手 分享 facebook KOBE SWEETS CAFE的綜合水果塔與神戶卡士達奶油蛋糕，灰牆更可凸顯水果的色澤。攝影／美味拍手 分享 facebook

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