風格／美味拍手食記：IL MERCATO義瑪卡多 會特別為了Gelato冰淇淋而來

2019-03-12 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北信義商圈可以說是當今台北最具指標性的時髦都會區。這裡不僅是百貨戰國，更是美食天堂，最具代表的美食通通在這出現。本報邀請到不僅很會拍照、也懂得吃的風格美食攝影師「美味拍手Yummy Yummy Photography」夫妻來掌鏡，跟著他們的鏡頭與食記，一起探索信義區5家風格美食。

IL MERCATO義瑪卡多台北101餐酒咖啡館│台北101購物中心4樓

相較IL MERCATO義瑪卡多其他據點，這間風格更輕鬆，有如在室內享受義大利的街頭感。價格同樣有義瑪卡多讓人驚訝的高CP值，翻開菜單小菜拼盤80元起跳、招牌的Gelato主廚特製義大利冰淇淋3球售價140～180元，以信義區來說，這是在美食街也很難看到的價格，重點還非常好吃！

推薦菜單：義瑪卡多私房牛肉千層麵、經典義大利國旗沙拉、Gelato冰淇淋（巧克力、開心果、海鹽焦糖） IL MERCATO義瑪卡多的私房牛肉千層麵、經典義大利國旗沙拉、烤麵包與私房抹醬。攝影／美味拍手 分享 facebook IL MERCATO義瑪卡多的Gelato義大利冰淇淋，讓美味拍手夫妻說，到台北101逛街可以為了它上4樓。攝影／美味拍手 分享 facebook IL MERCATO義瑪卡多台北101餐酒咖啡館，穿著黑白或簡約色系服飾能與黑白色調的空間更合襯。攝影／美味拍手 分享 facebook

美味評比

經典義大利國旗沙拉，使用外表白胖的布瑞達起司，外層是莫札瑞拉起司，裏頭是製造莫扎瑞拉起司時產生的凝乳，滋味濃郁且充滿乳香，上頭撒的番茄是義瑪卡多在社子島種的番茄，入口會驚呼「怎麼那麼甜！」。而Gelato義大利冰淇淋，讓美味拍手夫妻說，到台北101逛街可以為了它上4樓，他們選了巧克力、開心果、海鹽焦糖三種口味，呈現出大人味的甜點滋味，高級而不甜膩。整體價格實在是太佛心了！

怎麼拍

俯拍的話，可以透過大理石桌面拍出時尚感，桌上可放置一些個人風格小物，營造出輕鬆感。或可以吧檯為背景平拍。穿搭可選擇黑白或淡雅色系，搭配這裡的黑白色系空間，讓人跟環境是match的。 IL MERCATO義瑪卡多台北101餐酒咖啡館空間一角。攝影／美味拍手 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook IL MERCATO義瑪卡多的私房牛肉千層麵、經典義大利國旗沙拉、烤麵包與私房抹醬。攝影／美味拍手 分享 facebook IL MERCATO義瑪卡多的Gelato主廚特製義大利冰淇淋，桌上可放置一些個人風格小物，營造出畫面的輕鬆感。攝影／美味拍手 分享 facebook IL MERCATO義瑪卡多招牌的Gelato主廚特製義大利冰淇淋3球售價140～180元，以信義區來說，這是很難看到的價格。攝影／美味拍手 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康