風格／美味拍手食記：初魚料亭 最物超所值的日式無菜單料理

2019-03-12 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北信義商圈可以說是當今台北最具指標性的時髦都會區。這裡不僅是百貨戰國，更是美食天堂，最具代表的美食通通在這出現。本報邀請到不僅很會拍照、也懂得吃的風格美食攝影師「美味拍手Yummy Yummy Photography」夫妻來掌鏡，跟著他們的鏡頭與食記，一起探索信義區5家風格美食。

初魚料亭 信義│新光三越台北信義新天地A9 7樓

初魚料亭是一家無菜單板前料理，每天依進貨的食材擬菜單與料理方式，前往時只要抱著期待的心即可。為了品質穩定，食材的選用有9成皆來自日本產地。初魚料亭信義店每人收費1,500元加10％服務費，提供15道～17道料理，不愧是被譽為「最高CP值的無菜單日本料理」。

推薦菜單：鮪魚雪花腹馬糞海膽握壽司、烏魚子喜知次、生蠔湯葉捲、A5熊本和牛沙朗

初魚料亭為無菜單板前料理，美味拍手建議，拍照時可以把職人的手作精神拍攝進去，會呈現很棒的用餐氛圍。攝影／美味拍手 分享 facebook 初魚料亭，烏魚子喜知次。攝影／美味拍手 分享 facebook

美味評比

美味拍手指出，鮪魚雪花腹馬糞海膽握壽司，鮪魚油脂如奶油的香氣，入口充滿尾韻，像回到海裡面一樣，第一道就如此下馬威。北海道正當令的喜知次，裹上風乾烏魚子烤至金黃色澤，烏魚子的鹹度與喜知次相輔相成，簡單的料理手法，美味到連魚皮都好吃。生蠔湯葉捲完整吃到生蠔的鮮甜；A5熊本和牛沙朗，搭配濃郁蛋黃與山藥泥，和牛外酥內嫩，入口整個銷魂。 初魚料亭，A5熊本和牛沙朗。攝影／美味拍手 分享 facebook 初魚料亭信義店的用餐氛圍。攝影／美味拍手 分享 facebook

一般外頭的無菜單日式料理動輒3、4千元，初魚料亭信義店的用餐環境與美味度都很高級，但價位實在很超值，想吃日式無菜單料理，真的可以來這吃。

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