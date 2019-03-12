風格／美味拍手食記：PACKIE川酒菜館 復古時髦的空間有道地的川菜滋味

2019-03-12 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北信義商圈可以說是當今台北最具指標性的時髦都會區。這裡不僅是百貨戰國，更是美食天堂，最具代表的美食通通在這出現。本報邀請到不僅很會拍照、也懂得吃的風格美食攝影師「美味拍手Yummy Yummy Photography」夫妻來掌鏡，跟著他們的鏡頭與食記，一起探索信義區5家風格美食。

PACKIE川酒菜館│新光三越台北信義新天地A9 6樓

PACKIE川酒菜館用餐中，把同桌友人夾菜的手一起入鏡，更添照片的生活感。攝影／美味拍手 分享 facebook

PACKIE的空間呈現灰階藍綠色調，充滿中性的柔和感。攝影／美味拍手 分享 facebook

這是一間非常有味道，混搭出中西融合感同時也打破刻板印象的川菜館。帶有灰階藍綠色調的空間與地面的復古花磚，是一間一進來就先感受設計美感的餐廳。雖然空間非常時髦，但呈現的川菜滋味可是非常道地，讓人容易配著飯就輕易把桌面每道菜掃光。

推薦菜單：雙椒水煮菲力牛、金沙苦瓜、茶樹雞丁、脆皮肥腸

美味評比

外面的麻辣水煮魚通常又油又辣，這道雙椒水煮菲力牛完全不油膩，沒那麼油鹹，菲力牛肉質細嫩、厚度剛剛好，麻辣的口感感覺有精心調配，非常好吃開胃。金沙苦瓜，保持翠綠的苦瓜吃起來完全不苦，就算不敢吃苦瓜的人也一定能吃。加上乾香的茶樹雞丁、脆皮肥腸，可以說每一道都好吃。在這次5家美食中，美味拍手從環境、食物、與自然光整體比較，把PACKIE川酒菜館列為最愛的滿分5顆星餐廳。

PACKIE川酒菜館，脆皮肥腸。攝影／美味拍手 分享 facebook PACKIE川酒菜館，雙椒水煮菲力牛。攝影／美味拍手 分享 facebook PACKIE川酒菜館，金沙苦瓜。攝影／美味拍手 分享 facebook

怎麼拍

PACKIE的空間呈現灰階藍綠色調，充滿中性的柔和感，白天靠窗位置有自然光很加分，晚上拍也會很有fu。美味拍手建議，俯拍是最容易入門的方式，只要顧好眼前的桌子就好，最適合攝影初學者。俯拍時把手機拿著跟桌面平行，不要傾斜，鏡頭對準桌面慢慢往上拉，按側邊快門鍵手會比較穩。