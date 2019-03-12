風格／美味拍手食記：P&T柏林茶館適合女孩們聚會 魚卵松葉蟹燉飯必點

2019-03-12 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北信義商圈可以說是當今台北最具指標性的時髦都會區。這裡不僅是百貨戰國，更是美食天堂，最具代表的美食通通在這出現。本報邀請到不僅很會拍照、也懂得吃的風格美食攝影師「美味拍手Yummy Yummy Photography」夫妻來掌鏡，跟著他們的鏡頭與食記，一起探索信義區5家風格美食。

P&T柏林茶館│微風南山3樓

P&T柏林茶館。美味拍手認為，拍照不需追求桌上食物要完美無暇，完美的東西看官網就可以了。攝影／美味拍手 分享 facebook P&T柏林茶館店內一角。攝影／美味拍手 分享 facebook

相較於中山店的P&T柏林茶館以下午茶輕食路線為主，微風南山店的P&T柏林茶館菜單更進階，主餐的選擇更豐富。餐點美妙的融合歐陸料理技法與台灣特色食材，充滿創意與美味驚喜。選用德國柏林選茶品牌Paper and Tea ( P&T )的茶，以茶佐餐。引進的丹麥家居品牌Bloomingville，使用在美食器皿上與空間佈置上，看中意時，還可以順便在一旁的選物店帶回家。

推薦菜單：天使蝦煎餃、南瓜海鮮巴黎麵疙瘩、魚卵松葉蟹燉飯、炙燒天使蝦海膽細扁麵、帶骨豬里肌與甜點雷夢 P&T柏林茶館，南瓜海鮮巴黎麵疙瘩。攝影／美味拍手 分享 facebook

美味評比

魚卵松葉蟹燉飯獲得一致推薦，雖然樣子簡單，但可以看出很「搞工」，最厲害的是淋上白酒奶油魚子醬後，燉飯滋味太美味，還可吃到肥美的松葉蟹腳肉。

美味拍手之前吃過中山店的P&T柏林茶館，整體來說，微風南山的選擇更多，拍手說，下次要帶和朋友來這吃，燉飯更要一人一道，才不會搶。拍手認為P&T柏林茶館把創意料理表現的不令人害怕而且美味，加上餐具搭配，特別適合女孩們聚會，在這次5家美食中列為最愛的滿分5顆星餐廳。 P&T柏林茶館，獲得一致好評的魚卵松葉蟹燉飯。攝影／美味拍手 分享 facebook P&T柏林茶館，甜點「雷夢」。攝影／美味拍手 分享 facebook

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