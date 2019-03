哈根達斯攜手小b推出情人節限量雪糕 3/13開賣

2019-03-12 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



Häagen-Dazs x To b. by agnès b.兩大品牌首次攜手聯名!趁著白色情人節前夕,推出超吸睛的兩款限量雪糕組及周邊商品。聯名款雪糕結合Häagen-Dazs春季花甜新滋味與To b. by agnès b.經典圖騰設計,打造出法式少女俏麗優雅的活潑形象,再搭配上節日限定的甜蜜宣言,3/13起在7-11、全家、指定To b. by agnès b.專櫃、agnès b. café販售。

兩款限量雪糕組分別以「To b. with you在一起BAR」、「To b. your BFF與我分享BAR」,代表著心動的愛情告白及友情約定。「做我的白色情人BAR」為甜蜜愛情款,內含「茉莉覆盆子石榴雪糕」與「草莓雪糕」的酸甜心動組合;「To b. your BFF與我分享BAR」為閨蜜友情款,推出活力熱情的「橙花雪糕」與「淇淋巧酥雪糕」,象徵友誼充滿了暖心和趣味時刻。

其中「茉莉覆盆子石榴雪糕」、「橙花雪糕」為Häagen-Dazs今年春日全新的限定獨家口味。「茉莉覆盆子石榴雪糕」以酸甜覆盆子果乾搭配濃郁白巧克力,包裹茉莉花覆盆子石榴冰淇淋,呈現清新花果香氣;「橙花雪糕」則融合了橙花與佛手柑醬,外層再包覆香濃牛奶巧克力與杏仁脆粒,展現熱情活力的組合。