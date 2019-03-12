斜槓高年級生彭雄渾 風城開畫展回饋故鄉

2019-03-12 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



出生於新竹的國際藝術家彭雄渾，於國外闖蕩多年後，返鄉開設個人藝術展「燦爛人生．重返風城Life in Color」，展出近20件繪畫創作，呈現這位白手起家的新竹囝仔對生命的熱情，展覽期間更開設公益兒童創作工作坊，讓大人小孩都能在參與中認識藝術、發揮創意。

展覽即日起至3月17日止，於新竹市文化局演藝廳一樓舉行，邀請民眾共同參與，感受藝術家彭雄渾用色彩帶來的絢麗風暴。

藝術家彭雄渾是道地的新竹囝仔，年輕時離鄉背井北上工作，不到30歲就自行創業，獨自帶著一卡皮箱遠赴歐洲做生意，成為臺灣80年代箱包貿易的首批先鋒，對色彩與美感極為敏銳的他，更曾擔任國際品牌班尼頓獨家授權的首席設計師長達6年，可說是臺灣最早期的品牌聯名設計師。燦爛一生後，理應安享退休生活的彭雄渾，仍投入抽象繪畫創作，並參與藝術公益，希望鼓舞公眾在生活中接觸藝術。

彭雄渾今年也特別以新竹市重要的兩個建築：新竹火車站、東門城進行創作，展覽後會將這兩幅畫作贈予新竹市政府。新竹市長林智堅對其中新竹火車站一作特別有感，他表示，新竹火車站是1913年的建築，不僅承載了新竹人重要的回憶，更是許多愛情故事發生的地方，彭老師絢麗、大膽用色的創作方式，勾起他許多青春回憶，感謝彭老師贈予兩幅畫作，展出結束後，市府團隊會找洽當的地點妥善展出、保存。