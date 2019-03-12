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人真的進來了！最大噸數「世界夢號」 首航高雄

2019-03-12 18:03聯合報 記者羅建怡╱即時報導

雲頂郵輪集團宣布，旗下豪華品牌星夢郵輪逾 15 萬噸「世界夢號」，將首度駛進高雄港。此外，3月底「探索夢號」也將於基隆港啟航，3/29、3/31、4/3三個航程將首度與台北五星級萬豪酒店合作，邀請頂級日式鐵板燒餐廳Mark’s Teppanyaki主廚林勤凱登上最新的「探索夢號」，推出絕無僅有的郵輪限定料理。

看準郵輪餐飲市場的龐大商機，雲頂郵輪旗下擁有水晶郵輪、星夢郵輪、麗星郵輪三大品牌，並宣布啟動餐飲聯名計畫，將與台北萬豪酒店頂級鐵板燒餐廳「Mark’s Teppanyaki」及台灣人氣冰品「ICE MONSTER」兩大知名品牌攜手，分別於星夢郵輪、麗星郵輪推出限定美食料理；此外，未來也將陸續讓「台灣味」登船，當然也不排除最具代表性的「滷肉飯」。

這場海上頂級鐵板盛宴，共含8道料理，從起司在鐵板上划出的美麗薄片開場；還有切得薄片透光的和牛沙朗，稍稍片上鐵板，捲起煎得香嫩的生蠔，一口咬下鮮香；主菜有A5頂級和牛、鮮嫩羊小排等選項，「很台灣」的蜜餞、仙草也入菜。探索夢號Mark’s Teppanyaki聯名套餐每客4,888元（不含服務費與稅金），每日，入住皇宮套房以上含頂級鐵板燒限定套餐，並享優先預訂禮遇。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，台灣已是亞洲第二大郵輪市場，不只前景可期，高端市場更不容小覷，此次與萬豪酒店就屬「強強合作」；剛結束的高雄旅展，品牌獨有的頂級「皇宮套房」已銷售近半，甚至7/8基隆港世界夢號首航航程，皇宮房型已銷售一空。

星夢郵輪旗下最新「探索夢號」將於3月29日首航基隆，10月起，將首度航向大洋洲，以澳洲、紐西蘭為母港。逾15萬噸「世界夢號」今夏也將首度來台，除提供基隆出發限量航次，並宣布加碼佈局高雄。此外，麗星郵輪「寶瓶星號」全年以基隆為母港，每周均有航次前往宮古島、石垣島、那霸等人氣景點，並推出日韓雙國限量航次。

雲頂郵輪也預告，台灣知名冰品ICE MONSTER的芒果冰，也將自6至8月登上麗星郵輪寶瓶星號、星夢郵輪世界夢號。

主廚林勤凱高檔鐵板料理資歷豐厚，完美揉合演繹東西方料理元素。圖／雲頂郵輪集團提供
主廚林勤凱高檔鐵板料理資歷豐厚，完美揉合演繹東西方料理元素。圖／雲頂郵輪集團提供
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套餐含8道料理，主菜提供A5頂級和牛。圖／雲頂郵輪集團提供
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星夢郵輪首度與台北萬豪酒店合作，將頂級日式鐵板燒移師「探索夢號」。圖／雲頂郵輪集...
星夢郵輪首度與台北萬豪酒店合作，將頂級日式鐵板燒移師「探索夢號」。圖／雲頂郵輪集團提供
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探索夢號萬豪鐵板燒聯名套餐每客售價4,888元（不含服務費與稅金），每日開放限量...
探索夢號萬豪鐵板燒聯名套餐每客售價4,888元（不含服務費與稅金），每日開放限量席位。圖／雲頂郵輪集團提供
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郵輪基隆港萬豪
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