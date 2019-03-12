乳液這樣擦一舉兩得！凱鈞老師傳授「化妝棉神用法」保養更有效率

2019-03-12 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



保養肌膚時如果習慣使用化妝棉，是否拍完化妝水就丟了？美妝達人凱鈞老師表示，選擇較厚的化妝棉，在拍完化妝水之後，利用使用過的化妝棉反面來塗抹乳液，不僅可以減少黏膩感，還能順便帶走老廢角質。

凱鈞老師今天（3/12）出席全新潤肌精植淬白系列發表，現場示範保養步驟，他說日常肌膚保養除了補水也要適度補油，第一步先將適量的化妝水浸濕化妝棉，由上往下、由內往外依序從下巴到耳下、鼻側到耳中、眼下到太陽穴、額頭中央到太陽穴輕輕擦拭，再輕柔彈拍全臉，最後將動作放慢，一邊用化妝棉按壓臉部、同時深呼吸。

接著將使用過的化妝棉翻到反面，倒上約1元硬幣大小的保濕乳液並稍微搓開，依照化妝水的分區手法在臉部輕輕螺旋畫圈擦拭，凱鈞老師說這個動作可以泡軟老廢角質，但切記不宜太過用力磨擦和拉扯，最後利用掌心的溫度按壓全臉。

如果希望能夠再加強保濕度，可以使用質地清爽的水凝凍，做為日常保養的最後一個步驟，取適量至於掌心、用指腹揉化開之後，再由下往上輕輕彈拍於全臉。

凱鈞老師強調，除了依照膚質選擇保養品之外，也應該視經常待的環境條件，調整使用清爽型或滋潤型保養品。