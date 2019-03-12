韓市長看過來！瑞莎南台灣熟門熟路 自豪說「可以當導遊」

2019-03-12 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



梅花表（TITONI）今年慶祝品牌成立100周年，首波主打的是具有快拆表帶設計的Miss Lovely系列腕表。因此上市活動邀請了近日終成為「台灣人」的女星瑞莎來示範，別具意義。

以充滿喜氣氛圍紅色禮服出席TITONI快拆系列發表會的瑞莎，表示這是她成為台灣人之後的首場站台活動。瑞莎說雖然拿到身分證後已經一個多月了，「但還是不敢相信，每天都覺得在慶祝一樣」，現在的她比起過去內心更為踏實，未來也會有新的作品跟大家分享。喜歡台灣的瑞莎在訪問中更是不時提到喜歡這裏的人、環境等，甚至全家人也都像她一樣想成為台灣人。而問瑞莎最喜歡台灣的那個地方？她則表示只要有空就會到不同的地方走走，來台多年的她甚至自豪說「去到南部玩，我還可以當導遊，幫大家介紹」。

受邀參與TITONI活動時，瑞莎也親自體驗了快拆表帶的設計，她提到「可以換表帶很方便，所以只要買一只表，搭配很多表帶就好」。而Miss Lovly系列對瑞莎來說設計很經典，「款式不退流行」，她自己則偏好銀色表殼配米色表帶的配置，覺得很百搭。瑞莎還感性的說「手表不只是搭配的飾品，更是提醒我要珍惜時間」。