吳旻潔：未來十年將誠品打造成「連鎖的獨立書店」

2019-03-12 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



誠品今天下午舉行「夢與想像之境」30周年記者會。誠品董事長吳旻潔表示，未來十年，將致力將誠品打造成「連鎖的獨立書店」，提供更完整、個人化的服務，並以「全通路」為方向，希望讓誠品成為讀者「找書的第一站與最後一站」。

吳旻潔表示，下一個十年誠品的方向分成六個面向。第一個是讓誠品成為「連鎖卻獨立的書店」、第二個是成為「讀者找書的第一站與最後一站」、第三個是成為「文創產業的推廣平台」，第四個是成為「主題社群聚集的社區中心」，第五個是成為「閱讀與生活的全功能平台」，第六個是「文化觀光旅程設計的導遊」。

吳旻潔表示，可能有人會問她是否規劃好下一個三到五年，誠品要加開幾家店？「抱歉，沒有」，她表示，誠品下一個十年的方向不是開店，面對的挑戰是讓已經存在空間中，如何擴充空間具備的可能性與身分，提供更完整、個人化的服務，讓更多人親近與善用誠品。

誠品今年秋天受邀在東京日本橋展店，這也是誠品邁出華人社會的第一個據點。但吳旻潔認為，誠品走向日本是「外顯的改變」，誠品真正內在的改變是聚焦個人的經營與服務、打造全通路，為讀者創造無縫銜接的經驗。

她指出，「全通路」是指利用誠品的書店、網路等各種通路，讓讀者從這一個通路移動到下一個通路時，誠品能提供無縫接軌的經驗。

誠品指出，誠品的「全通路」策略從2017年便開始佈局規劃，積極「轉骨」。第一個目標是打造創新的店型體驗和內容，希望透過強化與在地的共創、專業具特色的的選書，打造「連鎖的獨立書店」，為讀者持續進行專業與多元的閱讀推薦，期許成為讀者「找書的第一站與最後一站」。