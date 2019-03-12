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吳旻潔：未來十年將誠品打造成「連鎖的獨立書店」

2019-03-12 17:20聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

誠品今天下午舉行「夢與想像之境」30周年記者會。誠品董事長吳旻潔表示，未來十年，將致力將誠品打造成「連鎖的獨立書店」，提供更完整、個人化的服務，並以「全通路」為方向，希望讓誠品成為讀者「找書的第一站與最後一站」。

吳旻潔表示，下一個十年誠品的方向分成六個面向。第一個是讓誠品成為「連鎖卻獨立的書店」、第二個是成為「讀者找書的第一站與最後一站」、第三個是成為「文創產業的推廣平台」，第四個是成為「主題社群聚集的社區中心」，第五個是成為「閱讀與生活的全功能平台」，第六個是「文化觀光旅程設計的導遊」。

吳旻潔表示，可能有人會問她是否規劃好下一個三到五年，誠品要加開幾家店？「抱歉，沒有」，她表示，誠品下一個十年的方向不是開店，面對的挑戰是讓已經存在空間中，如何擴充空間具備的可能性與身分，提供更完整、個人化的服務，讓更多人親近與善用誠品。

誠品今年秋天受邀在東京日本橋展店，這也是誠品邁出華人社會的第一個據點。但吳旻潔認為，誠品走向日本是「外顯的改變」，誠品真正內在的改變是聚焦個人的經營與服務、打造全通路，為讀者創造無縫銜接的經驗。

她指出，「全通路」是指利用誠品的書店、網路等各種通路，讓讀者從這一個通路移動到下一個通路時，誠品能提供無縫接軌的經驗。

誠品指出，誠品的「全通路」策略從2017年便開始佈局規劃，積極「轉骨」。第一個目標是打造創新的店型體驗和內容，希望透過強化與在地的共創、專業具特色的的選書，打造「連鎖的獨立書店」，為讀者持續進行專業與多元的閱讀推薦，期許成為讀者「找書的第一站與最後一站」。

另一個目標是致力優化個人服務。誠品表示，此一個人服務涵蓋服務的後台、交易的中台，以及讓讀者有感的前台。舉例，去年3月起誠品在臉書規畫看似冷門的「週四讀詩」專欄，引起熱烈迴響，每首詩平均觸及五萬人互動。

誠品舉行「夢與想像之境」30周年記者會。誠品董事長吳旻潔(圖中)表示，未來十年，...
誠品舉行「夢與想像之境」30周年記者會。誠品董事長吳旻潔(圖中)表示，未來十年，將致力將誠品打造成「連鎖的獨立書店」。記者陳宛茜/攝影
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