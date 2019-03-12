靠花藝走出憂鬱 陳艾琳退下舞台變得更有自信

2019-03-12 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



百年丹麥皇室精品GEORG JENSEN發表全新作品，請到浪花w/f花藝創辦人，女星陳艾琳擔任嘉賓，特別以她的花藝創作結合品牌的FREQUENCY與BERNADOTTE系列花器，呈現極簡繁複碰撞的美麗火花。

一開始以《大學生了沒》節目出道的陳艾琳，前幾年飽受憂鬱症之苦，嚴重到不想與人群接觸，工作也幾乎全面停擺。後來在朋友媽媽的介紹下，開始學習德式花藝，才慢慢找回快樂的感覺，「我還記得第一次去上花藝課的那天，我花了六個小時處理一盆花，事後想起來發現，在插花的當下我找回難得的清靜，不再胡思亂想，可以徹底的放空。」憂鬱症的那陣子，她總是希望時間過快一點，撐過一天是一天，但接觸花藝後，發現自己是很享受當下的，一點負面的想法都沒有，「在那個時刻我只專注花的線條和花材，心思都被美的東西佔據了。」

靠著花藝穩定情緒，陳艾琳後來也自己創立浪花w/f花藝，目前除了參與時尚活動之外，主要就是專心在自己的花藝事業上。「我現在不主持、不演戲反而很快樂，人一旦有了專業，就有了自信，心理調整也會變好。我唱歌不好聽、演戲也還好，主持也一般般，自己都說服不了自己，怎麼說服觀眾？現在專心做花藝，可以跟讓我很放鬆又自信、自在。我每天都還在學習，畢竟接觸花藝才兩年，但當我的設計概念和花藝被看見，這種感覺真的很難形容」看她現場實際操作示範花藝的溫柔手法和愉快的神情，真的讓人也由衷的為她感到開心。