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靠花藝走出憂鬱 陳艾琳退下舞台變得更有自信

2019-03-12 17:08聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

百年丹麥皇室精品GEORG JENSEN發表全新作品，請到浪花w/f花藝創辦人，女星陳艾琳擔任嘉賓，特別以她的花藝創作結合品牌的FREQUENCY與BERNADOTTE系列花器，呈現極簡繁複碰撞的美麗火花。

一開始以《大學生了沒》節目出道的陳艾琳，前幾年飽受憂鬱症之苦，嚴重到不想與人群接觸，工作也幾乎全面停擺。後來在朋友媽媽的介紹下，開始學習德式花藝，才慢慢找回快樂的感覺，「我還記得第一次去上花藝課的那天，我花了六個小時處理一盆花，事後想起來發現，在插花的當下我找回難得的清靜，不再胡思亂想，可以徹底的放空。」憂鬱症的那陣子，她總是希望時間過快一點，撐過一天是一天，但接觸花藝後，發現自己是很享受當下的，一點負面的想法都沒有，「在那個時刻我只專注花的線條和花材，心思都被美的東西佔據了。」

靠著花藝穩定情緒，陳艾琳後來也自己創立浪花w/f花藝，目前除了參與時尚活動之外，主要就是專心在自己的花藝事業上。「我現在不主持、不演戲反而很快樂，人一旦有了專業，就有了自信，心理調整也會變好。我唱歌不好聽、演戲也還好，主持也一般般，自己都說服不了自己，怎麼說服觀眾？現在專心做花藝，可以跟讓我很放鬆又自信、自在。我每天都還在學習，畢竟接觸花藝才兩年，但當我的設計概念和花藝被看見，這種感覺真的很難形容」看她現場實際操作示範花藝的溫柔手法和愉快的神情，真的讓人也由衷的為她感到開心。

這次與GEORG JENSEN發表會合作，陳艾琳也透露自己之前就追蹤了知名設計師凱利沃爾斯特勒（Kelly Wearstler）的IG帳號，這次能用她與GEORG JENSEN所打造的全新FREQUENCY系列來創作花藝覺得很榮幸，而且凱利沃爾斯特勒從美國西岸的海風、波浪與光線共構的美景作為設計靈感打造出波浪線條，剛好也呼應陳艾琳的花藝品牌。另外，本次GEORG JENSEN也推出經典BERNADOTTE餐桌生活精品系列的新作，本系列延伸自瑞典王子西瓦德伯納多（Sigvard Bernadotte）的原創設計，這次全新打造12件包含餐盤、花瓶、點心盤、餐具、蛋杯、胡椒鹽罐等不鏽鋼作品，以極簡的幾何形狀與對稱圖形展現不過時的經典。

GEORG JENSEN請到浪花w/f花藝創辦人陳艾琳擔任嘉賓，以她的花藝創作結...
GEORG JENSEN請到浪花w/f花藝創辦人陳艾琳擔任嘉賓，以她的花藝創作結合品牌的FREQUENCY與BERNADOTTE系列花器，呈現極簡繁複碰撞的美麗火花。圖／GEORG JENSEN提供
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BERNADOTTE不銹鋼長柄匙禮盒4件組，1,600元。圖／GEORG JEN...
BERNADOTTE不銹鋼長柄匙禮盒4件組，1,600元。圖／GEORG JENSEN提供
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GEORG JENSEN請到浪花w/f花藝創辦人陳艾琳擔任嘉賓，以她的花藝創作結...
GEORG JENSEN請到浪花w/f花藝創辦人陳艾琳擔任嘉賓，以她的花藝創作結合品牌的FREQUENCY與BERNADOTTE系列花器，呈現極簡繁複碰撞的美麗火花。圖／GEORG JENSEN提供
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知名設計師凱利沃爾斯特勒與GEORG JENSEN所打造的全新FREQUENCY...
知名設計師凱利沃爾斯特勒與GEORG JENSEN所打造的全新FREQUENCY系列。圖／GEORG JENSEN提供
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GEORG JENSEN請到浪花w/f花藝創辦人陳艾琳擔任嘉賓，以她的花藝創作結...
GEORG JENSEN請到浪花w/f花藝創辦人陳艾琳擔任嘉賓，以她的花藝創作結合品牌的FREQUENCY與BERNADOTTE系列花器，呈現極簡繁複碰撞的美麗火花。圖／GEORG JENSEN提供
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FREQUENCY不銹鋼防風燭台（大），8,000元。圖／GEORG JENSE...
FREQUENCY不銹鋼防風燭台（大），8,000元。圖／GEORG JENSEN提供
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BERNADOTTE不銹鋼白瓷餐盤，4,700元。圖／GEORG JENSEN提...
BERNADOTTE不銹鋼白瓷餐盤，4,700元。圖／GEORG JENSEN提供
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延伸自瑞典王子西瓦德伯納多的原創設計，GEORG JENSEN推出經典BERNA...
延伸自瑞典王子西瓦德伯納多的原創設計，GEORG JENSEN推出經典BERNADOTTE餐桌生活精品系列的新作。圖／GEORG JENSEN提供
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FREQUENCY不銹鋼置物缽（大），4,500元。圖／GEORG JENSEN...
FREQUENCY不銹鋼置物缽（大），4,500元。圖／GEORG JENSEN提供
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