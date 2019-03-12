親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

柯P參選助攻小英？過去三強鼎立是誰得利？

星巴克21周年快樂！這幾天狂送「好友分享券」

2019-03-12 16:48聯合報 記者羅建怡╱即時報導

今年邁入台灣星巴克第21周年，延續春季漸暖的氛圍，3月13日全台門市上市紅豆與抹茶綜合的優雅飲品「春讚抹茶紅豆星冰樂」，以及有著百香果與芒果滋味的雙果雲朵添加在冰搖紅茶上的「雙果雲朵冰搖紅茶」。此外，今年也是星禮程的3周年，3月29日將為金星會員舉辦「Triple Star Day」，當日凡金星會員到店消費，將可獲贈3倍星星；3月11日、3月18日、3月25日活動當天，於全台星巴克門市單筆點購任一杯大杯(含)以上飲料，即可獲得好友分享券乙張。

3月22日「21周年shopping party」，當日除飲料、服務性品項及隨行卡外全品項享85折優惠。

本季也上市多款包裝食品，包括全新推出限量「星巴克小熊餅乾」，經典星巴克小熊這次化身造型餅乾，推出原味及焦糖兩種風味，好看又好吃。另也有採用台灣在地產鳳梨醬製作成一口即食的「mini鳳梨酥」及長銷商品「蜂蜜蛋糕」以即食兩片裝的形式呈現，方便易攜，搭配咖啡或TEAVANA星巴克茶瓦納系列都相當對味。

搶先於3月13日上市的周年紀念商品，以富含趣味與絕妙的2D漫畫風格，運用黑白分明的簡潔色系，翻玩經典的星巴克杯身及圖案，為星巴克體驗注入新意與幽默。歡慶21周年也推出全新的在地城市系列商品，運用多層次的多彩撞色，標誌出豐富的城市地標與美食，讓每個城市更具主題性。

民眾最愛的「星光好友分享日」，最新日期訂於3/21、3/28，活動日16:00-20:00，購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

小熊餅乾禮盒420元。圖／星巴克提供
小熊餅乾禮盒420元。圖／星巴克提供
分享
Abbey 3OZ醇黑馬克杯，售價300元。圖／星巴克提供
Abbey 3OZ醇黑馬克杯，售價300元。圖／星巴克提供
分享
春讚抹茶紅豆星冰樂，售價145元起。圖／星巴克提供
春讚抹茶紅豆星冰樂，售價145元起。圖／星巴克提供
分享

星巴克鳳梨酥
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

敦南誠品2020租約到期熄燈 吳旻潔：24小時書店一定再開

2019-03-12 16:30

這間超商獨賣日版「紅茶花傳皇家奶茶」 只到3月13日

2019-03-12 16:10

把瀑布、樹林搬進機場! 新加坡樟宜機場設施再突破

2019-03-12 15:48

湯底會有「櫻花」飄上來！天皇御膳竟然變成「夢幻少女鍋」

2019-03-12 16:12

極品莊園咖啡推「科技咖啡」 6款拼配豆、台灣交響曲風味迷人

2019-03-12 15:58

超強！文華舞蹈班古典舞11連霸 與現代舞雙料冠軍

2019-03-12 15:07

白色情人節 送什麼「來電」禮？

2019-03-12 14:39

摩斯28歲生日！推新口味、祭優惠 參加活動再抽gogoro

2019-03-12 14:13

帳戶綁悠遊卡自動加值周年慶 每月抽6名享1280元回饋金

2019-03-12 13:36

赴日必喝「紅茶花傳皇家奶茶」超商也買得到！網讚：終於等到你

2019-03-12 13:07

影／喝咖啡賞鐵道！新豐車站星巴克成打卡新熱點

2019-03-12 11:38

InnoFest首度移師澳洲雪梨 新概念「LG HOME」時尚登場

2019-03-12 01:23

櫻花季吹進KK選物 台灣限定粉紅維尼3C小物萌翻

2019-03-12 00:29

男人的終極夢想！Garmin推賓士限定版腕表 自動感應車主的心

2019-03-12 00:09

PVC材質變潮了 精品颳透視風

2019-03-11 23:58

CHANEL億元珠寶登台開展 看見山茶花千變姿態

2019-03-11 23:31

三種口味一次滿足! 台中「金帛手製」推出創意生乳捲

2019-03-11 22:51

全新「切邊」設計 必勝客「鬆厚比薩2.0」升級登場

2019-03-11 18:57

RADO聯手IKEA御用設計師 打造氣質女生必備表款

2019-03-11 17:58

「維多利亞的秘密」大秀要取消？業績下滑 今年將收掉53家店

2019-03-11 17:38

黑豹、辛巴都來了！不只可愛而已 動物珠寶背後有故事

2019-03-11 17:16

募資上線！美好攝影體驗 由Steadify穿戴式隨行腳架開始

2019-03-11 15:45

Balenciaga找模特兒不設限 其中還有首位台灣代表

2019-03-11 15:34

全球首發！棒棒泡芙新口味「雙莓派對」台灣搶先登場

2019-03-11 14:59

春天到賞櫻風潮起！各種粉嫩商品限量推出 不要錯過囉

2019-03-11 14:10

春天要換上「粉紅櫻花妝」 淡雅應景又有高人氣

2019-03-11 14:07

趙又廷BOSS粉嫩色新裝上身 一點都不娘還好看呆了

2019-03-11 14:06

台北米其林指南即將登場 4月10日宣布新一屆榜單

2019-03-11 13:57

狂喝水、多走路⋯以為可以減肥養生，卻被醫生打臉會「養出病來！」

2019-03-11 13:43

林志玲自帶光芒閃瞎網友：「閃閃發光，都看不到方向盤惹」

2019-03-11 13:17

到底有幾個新包包？朴信惠甜笑街拍超勸敗

2019-03-11 12:28

TAGHeuer鍛造碳新表 限量登台

2019-03-11 00:42

到日本行銷6天台灣觀光 業者：花東還是很熱

2019-03-10 21:27

讓銀川躍入世界藝術地圖謝素貞對台灣文化的浮生九夢

2019-03-10 21:11

高雄「猜心泡芙」台北快閃 酥脆泡芙裡藏暖心故事

2019-03-10 19:49

櫻花滿開 精選全球六大賞櫻景點

2019-03-10 17:11

853名圍棋好手對奕 日本棋聖王立誠3度抵嘉指導

2019-03-10 16:43

美肌神器只需加水？飛利浦超音波活膚水氧儀拯救乾荒肌

2019-03-10 15:30

網友捧舒淇造型真女神！竟釣出本尊親回7字

2019-03-10 15:13
看更多

熱門文章

阿里山櫻王滿開！蒸氣火車頭穿梭其間美到窒息

2019-03-12 08:49

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

陽光露臉！今、明天氣穩定 彭啟明：周三晚上開始變天

2019-03-12 07:41

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

「不用討好每一個人」 職場上有人討厭你，才代表「你夠有能力」

2019-03-11 22:52

防塞！林口交流道 5月起動線調整

2019-03-12 14:13

「維多利亞的秘密」大秀要取消？業績下滑 今年將收掉53家店

2019-03-11 17:38

東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐

2019-03-12 10:30

桃機停機坪深夜常大爆滿 2家外籍航空包機飛不成

2019-03-12 11:18

每日星座運勢／牡羊溝通是心靈之鑰 股票見好就收

2019-03-12 00:00

保險套加嬰兒油 婦產科醫師：只會出人命

2019-03-12 13:38

迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時

2019-03-12 11:29

赴日必喝「紅茶花傳皇家奶茶」超商也買得到！網讚：終於等到你

2019-03-12 13:07

無心臟病史卻可能猝死？ 振興醫院一年內檢查出百名個案

2019-03-12 11:44

診所網徵「高薪」護士 她一看傻眼：不如去搖飲料！

2019-03-12 15:58

「懸日」奇景再現 明起嘉義見

2019-03-12 00:10

男人的終極夢想！Garmin推賓士限定版腕表 自動感應車主的心

2019-03-12 00:09

北部、東北部低溫下探12度 白天回暖

2019-03-12 05:44

台中第二條捷運！中捷藍線綜合規劃近日決標

2019-03-12 14:02

【心情點滴】夏客／離岸土

2019-03-12 06:00

禁令漏洞？塑膠吸管外帶卻內用免罰

2019-03-11 23:43

影／喝咖啡賞鐵道！新豐車站星巴克成打卡新熱點

2019-03-12 11:38

跟著Ella、Hebe吃早餐！ IG超紅蛋餅、烤吐司、紅茶牛奶

2019-03-12 13:41

韓流效應？1月日韓客雙降 陸客反升

2019-03-12 00:10

敦南誠品2020租約到期熄燈 吳旻潔：24小時書店一定再開

2019-03-12 16:30

全新「切邊」設計 必勝客「鬆厚比薩2.0」升級登場

2019-03-11 18:57

南部很有感！高雄六龜11點53分發生4.0地震

2019-03-12 12:11

搶YSL泰奶唇膏落伍了！現在姐妹改搶「全球缺貨」玫瑰粉女王系唇膏

2019-03-11 18:20

阿里山櫻花季登場 優惠電子套票再送鐵路便當

2019-03-11 17:55

男醫學生跛腳2年當不成陽光猛男 竟是潛水害的

2019-03-12 14:05

流感再奪7命 34歲慢性病男沒打疫苗也中標死亡

2019-03-12 15:44

長榮夢幻客機 預計明年初開航米蘭

2019-03-12 15:37

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】尋悅／忙裡偷閒的快樂

2019-03-12 06:00

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

正視氣候變遷 北捷3D冰層彩繪車廂響應愛地球

2019-03-12 14:41

今年台東熱氣球嘉年華 饒慶鈴：維持45天規模不縮水

2019-03-12 14:47

天氣轉晴仍偏冷 白色情人節恐下雨

2019-03-11 18:43

「你喜歡就好，我都可以。」適時讓孩子作主學習社會化

2019-03-12 09:59

摩斯28歲生日！推新口味、祭優惠 參加活動再抽gogoro

2019-03-12 14:13

高醫「直送」醫療 盼2年內高雄梓官從C肝村除名

2019-03-11 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top