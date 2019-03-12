星巴克21周年快樂！這幾天狂送「好友分享券」

2019-03-12 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



今年邁入台灣星巴克第21周年，延續春季漸暖的氛圍，3月13日全台門市上市紅豆與抹茶綜合的優雅飲品「春讚抹茶紅豆星冰樂」，以及有著百香果與芒果滋味的雙果雲朵添加在冰搖紅茶上的「雙果雲朵冰搖紅茶」。此外，今年也是星禮程的3周年，3月29日將為金星會員舉辦「Triple Star Day」，當日凡金星會員到店消費，將可獲贈3倍星星；3月11日、3月18日、3月25日活動當天，於全台星巴克門市單筆點購任一杯大杯(含)以上飲料，即可獲得好友分享券乙張。

3月22日「21周年shopping party」，當日除飲料、服務性品項及隨行卡外全品項享85折優惠。

本季也上市多款包裝食品，包括全新推出限量「星巴克小熊餅乾」，經典星巴克小熊這次化身造型餅乾，推出原味及焦糖兩種風味，好看又好吃。另也有採用台灣在地產鳳梨醬製作成一口即食的「mini鳳梨酥」及長銷商品「蜂蜜蛋糕」以即食兩片裝的形式呈現，方便易攜，搭配咖啡或TEAVANA星巴克茶瓦納系列都相當對味。

搶先於3月13日上市的周年紀念商品，以富含趣味與絕妙的2D漫畫風格，運用黑白分明的簡潔色系，翻玩經典的星巴克杯身及圖案，為星巴克體驗注入新意與幽默。歡慶21周年也推出全新的在地城市系列商品，運用多層次的多彩撞色，標誌出豐富的城市地標與美食，讓每個城市更具主題性。