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極品莊園咖啡推「科技咖啡」 6款拼配豆、台灣交響曲風味迷人

2019-03-12 15:58聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

2019台北國際烘焙展即將在3月15日開跑，稍早舉行展前記者會，預展特色店家兼具創新時尚及家用烘焙特色，除了各種創新漢餅外，其中一間極品莊園咖啡，主打咖啡結合科技，展出台灣自行研發的多孔自動手沖咖啡機，並推出6款拼配咖啡豆組合，包含台灣南投種植的低海拔咖啡豆「台灣交響曲」，目前在網路上販售，預計最快今年開設實體店面。

年度烘焙盛事「台北國際烘焙暨設備展」於3月15日到3月18日登場，今年不僅有各種烘焙相關設備、原物料展出，首度舉辦漢餅創新大賽，希望能藉由比賽讓已沒落的漢餅產業，能重新被消費者看見。

此外，台北國際烘焙展展前記者會有多家業者參加，其中一間主打咖啡結合科技的極品莊園咖啡，該業者與正瀚生技策略聯盟合作，利用科學分析方式，來提升咖啡生豆品質，甚至連低海拔種植的咖啡豆，都能改善風味具有雜味問題，還能依據分析元素預知烘焙後的咖啡豆是否具有果香或花果香。

極品莊園咖啡首席顧問韓懷宗現場展示使用科技以生產出的咖啡豆「台灣交響曲」，產自南投縣國姓鄉百勝村所種植的咖啡豆，該地區海拔較低，原本咖啡豆風味容易具有雜味，但經由分析大幅改善雜味問題，還能提升咖啡豆本身果香香氣。另展示台灣自行研發的多孔自動手沖咖啡機，大約2分多鐘就能完成手沖咖啡，可依據需求設定。

韓懷宗表示，目前極品莊園咖啡以拼配豆為主，推出6種熟豆組合，包含台灣交響曲、橘韻、焦糖、藍調、摩卡經典、維也納經典等，希望初步以親民價格讓消費者品嘗到高品質咖啡，價位定在470元到1,200元間，未來則規畫推出單品咖啡，且最快在今年成立實體店面。

年度烘焙盛事「台北國際烘焙暨設備展」於3月15日到3月18日登場，稍早舉行記者會...
年度烘焙盛事「台北國際烘焙暨設備展」於3月15日到3月18日登場，稍早舉行記者會，台北市長柯文哲也到場參加展前活動。記者魏妤庭／攝影
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同時有手沖包提供消費者品嘗。記者魏妤庭／攝影
同時有手沖包提供消費者品嘗。記者魏妤庭／攝影
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極品莊園咖啡目前推出6款拼配豆組合。記者魏妤庭／攝影
極品莊園咖啡目前推出6款拼配豆組合。記者魏妤庭／攝影
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同時有手沖包提供消費者品嘗。記者魏妤庭／攝影
同時有手沖包提供消費者品嘗。記者魏妤庭／攝影
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