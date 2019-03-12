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把瀑布、樹林搬進機場! 新加坡樟宜機場設施再突破

2019-03-12 15:48聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

被評為是全球最好玩、好睡的樟宜國際機場(Singapore Changi International Airport)，在各個航站內皆設有主題公園，蝴蝶園、夢幻花園、游泳池，許多大規模的設施，讓人不敢置信這裡竟然是機場。今年，樟宜機場再突破，新設施「星耀樟宜Jewel Changi Airport」即將在4月開幕，並引進全球最高室內瀑布，再添新話題。

總面積約13.7萬平方公尺，「星耀樟宜」提供一系列設施，包括機場服務、室內花園和休閒景點，還有超過280個零售商店和餐館環繞周圍。其中，最吸睛的就是由玻璃和鋼製成的獨特圓型屋頂，與茂密的「森林谷」和雄偉的「雨漩渦」佔據中心。星耀樟宜由國際知名建築師薩夫迪(Moshe Safdie)，以新加坡的「花園城市」為設計靈感，巧妙地將室內花園與購物、休閒設施融為一體，讓訪客在旅行、轉機時，享受全新的購物體驗與豐富美食。

星耀樟宜全新設施即將於4/17正式亮相，高40公尺、位於設施中心的雨漩渦，將成為世界上最高的室內瀑布，另外，周邊高達四層樓的室內花園森林穀，2.2萬平方公尺的綠化面積，也將成為新加坡規模最大、種類最多的室內植物天堂之一。

「星耀樟宜」使用玻璃和鋼，製成獨特圓型屋頂。圖／摘自Jewel Changi A...
「星耀樟宜」使用玻璃和鋼，製成獨特圓型屋頂。圖／摘自Jewel Changi Airport
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歷經10年，樟宜國際機場不斷突破。圖／摘自Changi Airport臉書
歷經10年，樟宜國際機場不斷突破。圖／摘自Changi Airport臉書
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「雨漩渦」夜間還有燈光秀。圖／摘自Jewel Changi Airport
「雨漩渦」夜間還有燈光秀。圖／摘自Jewel Changi Airport
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高40公尺、位於設施中心的「雨漩渦」。圖／摘自Jewel Changi Airp...
高40公尺、位於設施中心的「雨漩渦」。圖／摘自Jewel Changi Airport
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樟宜機場新加坡建築
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