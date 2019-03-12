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大學選系／完美志願不存在 但要自己做決定！

超強！文華舞蹈班古典舞11連霸 與現代舞雙料冠軍

2019-03-12 15:07聯合報 記者喻文玟╱即時報導

107學年度全國學生舞蹈比賽全國決賽，2月27日、3月2日在雲林文化處音樂廳展開，日前成績揭曉。台中市文華高中舞蹈班學生在老師傅家玫、雲門舞集首席舞者蔡銘元指導下，團體組、個人組競賽皆獲得冠軍，其中古典舞已11年得冠軍，超強連霸！

校長何富財說，高中職Ａ團體乙組現代舞，老師傅家玫帶領高二舞蹈班以《Switch》舞曲，奪現代舞特優第一名；另外，在老師蔡銘元老師指導下高二舞蹈班以《鳳靈化雩赤羽飛》舞曲榮獲古典舞特優第一名！

個人組方面，高一學生林韋辰榮獲高中職現代舞優等第1名、學生王淯宣獲高中職古典舞優等第4名。

編舞老師傅家玫說，《Switch》的舞者們要有深厚默契，也需具有敏銳空間感，因為舞台用黑色布幕，空間趕掌握才能在深黑色布幕之後，快速的移動與錯位，這支舞曲運用移動小型的布幕屏風，不斷交錯與移位，營造出「變是不變；不變亦變」的神祕感受與舞臺空間的視覺。

11連霸的古典舞項目今年編舞《鳳靈化雩赤羽飛》，是以鳳凰蛻變羽化的過程，象徵生命成長的歷程，舞者們頂戴的翎子象徵「生命」，隨著舞者移動，翎子呈現不同的律動變化，營造出優美的視覺感受。

老師傅家玫說，《鳳靈化雩赤羽飛》有複雜的跑位，舞者們要側空翻、前空翻、後空翻，亦需留意頂戴翎子，避免其碰撞與斷折，很不容易，還要呈現鳳凰蛻變、展翅高飛，相當辛苦，學生練習過程不輕鬆。

校長何富財表示，文華舞蹈班已多次獲邀至日本表演、參加海峽兩岸舞蹈論壇、全國台灣燈會主舞、台中市國際踩舞祭，也受邀「2018台中世界花卉博覽會」開幕演出，歷年演出與競賽成績傲人，今年現代舞、古典舞榮膺雙料冠軍，師生都很卓越。

文華高中舞蹈老師傅家玫帶領高二舞蹈班以《Switch》舞曲，奪現代舞特優第一名，...
文華高中舞蹈老師傅家玫帶領高二舞蹈班以《Switch》舞曲，奪現代舞特優第一名，這支舞曲運用移動小型的布幕屏風，不斷交錯與移位，考驗默契。圖／文華高中提供
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文華高中舞蹈班以《鳳靈化雩赤羽飛》舞曲榮獲全國學生舞蹈比賽古典舞特優第一名。圖／...
文華高中舞蹈班以《鳳靈化雩赤羽飛》舞曲榮獲全國學生舞蹈比賽古典舞特優第一名。圖／文華高中提供
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文華高中舞蹈班以《鳳靈化雩赤羽飛》舞曲榮獲全國學生舞蹈比賽古典舞特優第一名。圖／...
文華高中舞蹈班以《鳳靈化雩赤羽飛》舞曲榮獲全國學生舞蹈比賽古典舞特優第一名。圖／文華高中提供
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