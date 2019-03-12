帳戶綁悠遊卡自動加值周年慶 每月抽6名享1280元回饋金

2019-03-12 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



悠遊卡是國內第一家開通「金融帳戶連結自動加值」服務的電子票證，如今上線將滿周年，申請連結帳戶已超過3萬戶，平均每人每月自動加值2次以上；為擴大推廣帳戶連結自動加值服務，本月起到8月底，悠遊卡公司推出「首次自動加值送66元回饋金」及「筆筆自動加值抽1280元回饋金」好康活動。

「金融帳戶連結自動加值」是悠遊卡公司與台新、中國信託、台北富邦、兆豐、新光及三信六家銀行合作的服務功能，讓不是持悠遊聯名卡、沒信用卡的卡友也能享自動加值的便利，更能一個帳號綁定多張悠遊卡，供家人同享自動加值服務，民眾可到6家銀行透過臨櫃、網路或手機App等方式申辦。

悠遊卡公司表示，申辦帳戶連結自動加值只需三步驟，首先帳戶所有人依合作銀行所提供的申辦管道申請帳戶連結並同時完成記名，再持帳戶連結悠遊卡至全家FamiPort或台北捷運各車站悠遊卡加值機完成設定，即可嗶卡使用。