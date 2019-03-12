臉部清潔產品看俏 「潔顏雲」成女星和老公幸福起泡劑

2019-03-12 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近年來受到全球彩妝熱賣影響，連帶的卸妝和臉部清潔類產品也看俏，瑞士頂級保養品牌VALMONT「PURITY益麗潔妍系列」再推生力軍，便以卸妝和潔膚產品為主，結合瑞士冰山泉水、益生菌，還有益生元，從平衡肌膚菌叢生態，有益肌膚健康為訴求，推出有著各種不同質地的潔膚產品。

其中，較特別的是，「PURITY益麗潔妍系列」內不只添加益生菌，還有萃取自天山雪蓮有著豐富的益生元。美容專家游絲棋表示，益生元可補充益生菌所需養分，維持益生菌機能，促進肌膚表面菌群平衡，並提升肌膚免疫力。

新近剛成為幸福新娘的戲劇女王-楊謹華，平日也很注重益生菌和益生元的補充，她說，像是香蕉、洋蔥、蘋果…等，都是她最常吃的水果。除此之外，楊謹華在下戲後也非常重視臉部清潔。楊謹華說，如果殘妝及髒污沒有做好徹底清潔，就像回家只脫下髒衣服而不好好的洗個澡，怎麼會舒服？

「PURITY益麗潔妍系列」有凝膠、乳霜、泡沫、水狀、牛奶、細泥…等質地，且從每天高效清潔的卸妝、洗臉、煥膚產品，到適合每周深層清潔的面部磨砂膏和深層潔淨面膜都有。

其中，眼唇潔膚液、潔膚凝膠、潔膚乳霜，以及潔顏雲，則是楊謹華的心頭好。特別是潔顏雲，楊謹華說，她讓老公用，老公很喜歡，他們倆覺得能共用到喜歡的產品，是件很幸福事。楊謹華還透露，潔顏雲就是她和老公的「幸福起泡劑」。

此外，VALMONT也將自即日起展開「千人幸福護膚療程」活動，分別在新光三越台中中港店、MegaCity板橋大遠百、SOGO敦化館、SOGO天母店，以及SOGO新竹店Big City館等地舉行，療程中可以體驗到益麗潔妍產品，也有被暱稱為「幸福面膜」的肌密更新面膜。