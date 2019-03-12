推動零售創新服務 屈臣氏與萊雅合作開發虛擬美妝相機

2019-03-12 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



推動零售創新服務，萊雅集團旗下開發人工智慧（AI）及擴增實境（AR）的數位科技公司ModiFace與屈臣氏集團合作推出最新美妝相機「#妝可愛」（#ColourMe），可讓喜愛彩妝的消費者能夠透過手機，體驗虛擬試妝服務。

將登場的美妝相機「#妝可愛」是Watsons App全新推出的線上虛擬試妝功能，提供多達 300 款美妝產品，包括睫毛膏、眼影、眉彩、粉底及唇膏等。愛美一族除了可點選推薦潮流妝容外，亦可盡情搭配不同風格的妝容效果，創造個性化的專屬形象，更可進一步儲存造型照片及短片。

除此之外，「#妝可愛」還能按消費者的喜好於4小時内提供送貨到府服務，或於附近的屈臣氏門市取貨，讓消費者享受更方便舒適的購物體驗。

「#妝可愛」美妝相機第一階段將與巴黎萊雅及Maybelline彩妝產品合作，並獨家於台灣、馬來西亞、泰國及新加坡的Watsons App中率先使用，台灣預計於四月底上線。未來，屈臣氏亦將進一步擴展與其他歐洲及亞洲品牌合作。

屈臣氏集團首席營運總監倪文玲表示，全新「#妝可愛」美妝相機透過由消費者瀏覽彩妝產品、試用，到使用一站式購物手機應用程式，為愛美的消費者們帶來革新的購物體驗。