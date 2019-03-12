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白色情人節 送什麼「來電」禮？

2019-03-12 14:39聯合晚報 記者蕭君暉／台北報導

白色情人節將在3月14日到來，消費者可以在這段期間，購買一些3C商品，作為情人節禮物，以筆電產品來說，通常筆電過去在開學季前後的銷量都會提高，今年白色情人節於開學季後兩周，銷售力道尚在，品牌廠商可能有一些促銷，品牌業者預估，應該會比淡季成長30%至40%。

熱銷筆電 2萬至3萬

至於筆電的熱銷品牌，包括華碩、宏碁、蘋果等，電競品牌則為微星等，前述三大品牌目前占市場約七成左右銷售量，筆電主要銷售金額約為2萬至3萬元之間。

白色情人節筆電市場，以主打輕量化筆電為主軸，這次主推LG Gram極致輕薄筆電，外觀純白簡約，且主機通過MIL-STD 810G軍規7個耐用性測試，15.6吋機器重量輕量化至1,095克，續航力高達19.5小時。

至於筆電熱銷的價格區間大約落在多少？udn買東西預估，熱銷筆電多以輕薄系列為主，熱銷的價格區間約2.5萬至4萬元之間。未來筆電主流發展，將朝兩個方向進行，即輕薄及電競，輕薄型筆電外型越來越輕，而且薄，規格也越來越好；電競筆電朝中央處理器（CPU）、記憶體（RAM）、硬碟等配置頂規，而且散熱優為導向。

鐵三角藍牙耳機

除了筆電之外，也可以考慮一些周邊商品，例如藍牙耳機。像是鐵三角ATH-AR3BT二入組無線藍牙耳機，可以對應高音質無線傳輸的aptX/AAC編碼，可與行動裝置簡易配對的NFC功能，在耳際輕鬆進行音樂播放或接聽來電等功能操作，可摺疊的設計，輕鬆攜帶，提供約30小時的長效無線播放時間，隨附耳機導線，電力耗盡仍可安心以有線方式聆聽。

追尋對音樂的感動audio-technica鐵三角於1962年成立，一直致力於音響器材的設計、製造、行銷及發行。由最初專注於留聲機唱頭的研發，時至今日開發出高性能的耳機、麥克風、無線系統等產品，提供給專業人士和廣大群眾使用。其麥克風及無線系統更被全球多個權威的音樂頒獎禮所選用，包括葛萊美獎以及搖滾名人堂頒獎典禮。

鐵三角ATH-AR3BT二入組無線藍牙耳機。 圖／udn買東西提供
鐵三角ATH-AR3BT二入組無線藍牙耳機。 圖／udn買東西提供
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無線藍牙喇叭

而無線藍牙喇叭，也是不錯的周邊商品可以選擇，像是英國CAMBRIDGE真無線藍牙喇叭YOYO（M）。榮獲日本最高影音權威VGP2017受賞，全音域驅動器x2和重低音單元x2，擺脫有線的束縛，360度無線環繞如親臨現場，超強24小時驚人續航力，感應面板具備手勢控制功能（播放/下一首/暫停）。

同時，它採用無線藍芽和AUX連接，支援免持聽筒功能，主喇叭可單獨攜帶使用，隨附英國、歐盟和美國轉換插頭，精紡羊毛布料具絕佳透聲材質，無損純淨音色再生，可當行動電源隨時為其他攜帶型設備充電。

英國CAMBRIDGE真無線藍牙喇叭。 圖／udn買東西提供
英國CAMBRIDGE真無線藍牙喇叭。 圖／udn買東西提供
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單機身相機輕巧

另外，相機也是不錯的選擇，像是Canon EOS RP單機身，輕巧全片幅淨機身僅重約440克，2,620萬像素全片幅CMOS影像感應器，標準ISO範圍，ISO 100至40000，可擴展至ISO 50-102400。

Canon EOS RP單機身。 圖／udn買東西提供
Canon EOS RP單機身。 圖／udn買東西提供
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三星Galaxy S10視野無邊界

在智慧手機方面，三星Galaxy S10+ 6.4吋（8G/128G）智慧型手機，6.4吋Full HD+，O極限全螢幕，真正嶄新的無邊界視野，超聲波螢幕指紋辨識，深藏不露的隱私防護，極限無邊際螢幕，每個像素都臻至完美。

三星Galaxy S10智慧型手機。 圖／udn買東西提供
三星Galaxy S10智慧型手機。 圖／udn買東西提供
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智慧安全帽 記錄影像獨立儲存

還有「JARVISH」LASH F2智慧安全帽。3/4罩式ABS安全帽，2K高畫質運動攝影機，賽車級雙D扣環，LED智慧尾燈，立體環繞音質耳機，臉書直播功能，邊騎邊播，安全帽系統軟體無限升級，事件記錄影像獨立儲存系統，支援前後對講功能，每五分鐘循環錄影，防霧鏡頭，符合日本SG安規音量控制，透過Wi-Fi下載行車影片，藍牙相容於HFP，A2DF，符合CNS，NCC規格。

智慧安全帽。 圖／udn買東西提供
智慧安全帽。 圖／udn買東西提供
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情人節3C
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