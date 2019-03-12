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影／喝咖啡賞鐵道！新豐車站星巴克成打卡新熱點

2019-03-12 11:38聯合報 記者洪安怡╱即時報導

知名咖啡品牌星巴克的特色門市總是掀起話題，儼然成了觀光景點代名詞，近日在新竹縣開設全台首間舊火車站改建的星巴克門市，是以超過百年歷史的舊新豐車站改建而成，門市緊鄰新豐車站月台，消費者在戶外座位區坐著喝咖啡，就能看見列車進站，欣賞鐵道風光，好不愜意。

新豐車站舊站設立於1893年，至今已有超過百年歷史，由於舊站因站場規模較小，不敷使用，因此停用原本的舊站，另於南邊20公尺外興建一座跨站式站房新車站，於2014年1月正式啟用；新豐舊站則多次辦理公告招商，最後於107年6月順利標脫，和星巴克簽立從107年8月1日至113年1月底，長達5年半的合約。

星巴克新豐門市於今年1月24日開幕，外觀仍沿用原本新豐舊站的外貌，稍做整修，加上星巴克招牌，看來毫無違和感，從大門望向後門，可直接看到月台，若是做在戶外座位區，就只和新月台隔著一道鐵柵門，能和月台近距離接觸，還能直接與火車合影留念，同樣的，站在新豐車站新站月台上，也可近距離眺望星巴克新豐門市。

星巴克新豐門市戶外和室內合計約有共84個座位，室內裝潢設計保留許多鐵道元素，像是櫃檯上方的天花造型以木架排列成弧形，讓人聯想到火車運行的軌道，室內的長型座椅、弧形收邊的窗框、圖騰牆面，也都是以車站或列車為概念設計，具有特色。

台鐵局指出，近年運輸本業收入穩定，105年為225億元，106年為231.66億元，去年為230億元，在業外收入部分也有增加，105年為37億元，106年44億元，107年45億元；為了增加收入，將積極活化現有資產，3月已經成立資產開發中心，評估業外收入占比，可從去年的20%一路提升，至113年達到30%。

門市內的圖騰設計都帶有鐵道元素。圖片提供／星巴克
門市內的圖騰設計都帶有鐵道元素。圖片提供／星巴克
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星巴克新豐門市大門外觀。圖片提供／星巴克
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可在門市內坐著喝咖啡，欣賞月台上的列車進站。圖片提供／星巴克
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星巴克新豐門市櫃檯上方的天花造型。圖片提供／星巴克
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可在門市內坐著喝咖啡，欣賞月台上的列車進站。圖片提供／星巴克
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門市外戶外座位區與月台緊密相連。圖片提供／星巴克
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星巴克列車咖啡
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