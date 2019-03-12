男人的終極夢想！Garmin推賓士限定版腕表 自動感應車主的心

2019-03-12 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



不管哪個年紀的男性，似乎都無法抗拒跑車、名表，還有各種科技逸品的魅力，Garmin與Mercedes Benz攜手，將智慧腕表能偵測使用者身體狀態的功能與汽車駕駛環境結合，讓車更懂你，打造更智慧、更貼心的駕駛體驗，實現男人的終極夢想。

Garmin vivoactive 3 GPS賓士限定版，除了擁有全新的外殼設計和特別適用於賓士汽車的顯示，最特別之處在於將駕駛者的心率數據傳送到汽車的MBUX賓士用戶體驗系統，駕駛者的健康數據也會同步顯示於車內儀表板，透過了解駕駛者的壓力或放鬆程度，系統會選擇不同的路線。此外，MBUX亦會因應配戴Garmin voactive 3 GPS智慧腕錶的駕駛者相關生理數據回饋、壓力程度，播放刺激或紓緩的音樂、調整空調溫度、環境燈、氣味，甚至是調整按摩模式等，透過Garmin智慧腕錶數據整合，為車主量身打造最適用車環境。