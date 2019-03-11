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PVC材質變潮了 精品颳透視風

2019-03-11 23:58聯合報 記者吳曉涵╱台北報導

帶起這波PVC風潮的香奈兒，春夏以大顆珍珠搭配PVC提包，俏麗可愛。 圖／香奈兒...
帶起這波PVC風潮的香奈兒，春夏以大顆珍珠搭配PVC提包，俏麗可愛。 圖／香奈兒提供
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去年重回時尚舞台的PVC材質，透過極簡購物袋、透明靴等單品成功在網路上掀起話題，特殊的材質和透視所帶來的赤裸感，尤其受到年輕消費者的喜愛。而這股風潮到了今年春夏持續熱燒，從一線精品大牌到輕奢潮流品牌等，都推出新款PVC單品，尤其以鞋款為最大宗，宛如灰姑娘的玻璃鞋，夢幻又前衛。

帶起這波PVC風潮的品牌，首推香奈兒。春夏以度假島嶼為靈感所創作的眾多新款中，PVC隨處可見，無論是搭配珍珠提把的手提包或是印有雙C標誌的拖鞋等，都以透視特質展現沁涼的海灘氣息。VERSACE的PVC高跟涼鞋，配有品牌Vintage Logo，搭上粗跟更好走。Stella Mccartney更是為女性打造了一系列各種款式的透明鞋，從短靴、高跟尖頭鞋到球鞋及經典的Elyse鞋款一應俱全。Marc Jacobs則注入一點中性與復古風，推出PVC牛津鞋、圓頭綁帶跟鞋。Moschino的PVC裙子與手提包，更呼應品牌一貫的搞怪特質。

Moschino的PVC手提包呼應品牌一貫的搞怪特質。 圖╲藍鐘提供
Moschino的PVC手提包呼應品牌一貫的搞怪特質。 圖╲藍鐘提供
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粗跟涼鞋，28,500元。 圖／VERSACE提供
粗跟涼鞋，28,500元。 圖／VERSACE提供
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透視的PVC材質，表面上有「一眼看透」的困擾，但也因此增添更多穿搭的樂趣。像是透明包款可以自行搭配不同顏色或材質的內裡收納小包，也能以造型更花俏的襪子穿在透明鞋中，只要換一種內裡就又是另外一番風貌，打造層次變化美感，充分滿足年輕消費者追求的「多變」特質。

藍色雙C Logo透視低跟穆勒鞋，32,700元。 圖╱香奈兒提供
藍色雙C Logo透視低跟穆勒鞋，32,700元。 圖╱香奈兒提供
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