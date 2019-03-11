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搶YSL泰奶唇膏落伍了！現在姐妹改搶「全球缺貨」玫瑰粉女王系唇膏

2019-03-11 18:20聯合報 記者劉小川╱即時報導

對女生來說，唇膏換新色的速度，堪比快時尚出新款的高度頻率，之前還在流行搶YSL泰奶色唇膏，因為顯白，但很抱歉，泰奶色現在卻已經落伍囉，因為韓妞們早就忘記泰奶色，改搶「玫瑰粉」色系，這股玫瑰粉風潮，也將在台灣席捲旋風。

據彩妝品牌的櫃姐透露，之前泰奶色確實很紅，但風潮很快就過了，現在很少人問泰奶色，倒是櫃姐透露，「上周末起，開始有人在問玫瑰粉色」，原來是從韓劇到韓妞、國際超模們，現在3月都改擦玫瑰粉色，一來顯白力更強，二來呼應春天即將到來，讓人有粉嫩的好氣色，即使天氣忽冷忽熱，玫瑰粉都能給女孩好氣色。

以下盤點3支，現在詢問度超高的「玫瑰粉」色系唇膏，趁現在還沒大紅時，快去入手囉！

Dior／癮誘超模巨星唇膏、#260裸茶玫瑰、1,300元

將在4月1日才上市的Dior迪奧癮誘超模巨星唇膏，都還沒上市，卻已經讓超多姐妹靠櫃預購，而且都是指定色「#260裸茶玫瑰」，原因無他，就是玫瑰粉色的最佳代表。

這款#260裸茶玫瑰，也是Dior在2019秋冬女裝秀上，超模們走上伸展台的指定色，連超模卡拉迪樂芬尼（Cara Delevingne）出席看秀時，也是畫上#260，難怪已經超多預購單，現在入手還有機會啊！

這款癮誘超模巨星唇膏也是由卡拉迪樂芬尼代言，一共有24色，銀色唇身與粉色Logo，一看就超大心，唉～又要全球缺貨了啦！

雅詩蘭黛／奢華慾望訂製唇膏（女王唇膏）、#204皇室玫瑰、#201柔粉色、1,500元

雅詩蘭黛3月初上市奢華慾望訂製唇膏，是旗下最頂級的唇膏，因為顯色度與保濕度都最強，一抹就能上色，被網友封為「女王唇膏」。

這款唇膏一上市就詢問度爆表，其中#204皇室玫瑰，因為太像韓劇女主角的唇色，看似霸氣紅，其實帶點氣質的粉色調，幾乎全球缺貨，超難搶，靠櫃若有現貨，必定秒入手。

另一款粉色較重的是#201柔粉色，正宗玫瑰粉色調，就是春神招桃花的神器，走在路上大家一定看了好多眼。

NARS／激情過後嫩唇膏、#hiddenpleasure 赤裸玫瑰、950元

NARS旗下最快斷貨的激情過後嫩唇膏，2018年6月首度推出，3天全台缺貨，今年3月底，加碼推出「亞洲限定色」，共有4＋1色，其中#hiddenpleasure 赤裸玫瑰，就是玫瑰粉色調，擦上去，一整個愉悅感十足，同樣詢問度超高。

這款嫩唇膏，有著護唇膏的高度保濕，顏色更是好看，亞洲限定色必入手，3月底才上市，現在去櫃上問，先下單剛剛好。

雅詩蘭黛奢華慾望訂製唇膏，顏色飽滿霸氣，被稱為女王唇膏。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛奢華慾望訂製唇膏，顏色飽滿霸氣，被稱為女王唇膏。圖／雅詩蘭黛提供
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Dior癮誘超模巨星唇膏、1,300元。圖／Dior提供
Dior癮誘超模巨星唇膏、1,300元。圖／Dior提供
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Dior癮誘超模巨星唇膏#260，裸茶玫瑰成為當紅顏色。圖／Dior提供
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NARS／激情過後嫩唇膏、#hiddenpleasure 赤裸玫瑰、950元。圖...
NARS／激情過後嫩唇膏、#hiddenpleasure 赤裸玫瑰、950元。圖／NARS提供
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雅詩蘭黛奢華慾望訂製唇膏，#201柔粉色的實擦。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛奢華慾望訂製唇膏，#201柔粉色的實擦。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛奢華慾望訂製唇膏，#201柔粉色的實擦。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛奢華慾望訂製唇膏，#201柔粉色的實擦。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛／奢華慾望訂製唇膏（女王唇膏）、#204皇室玫瑰、1,500元。圖／雅詩...
雅詩蘭黛／奢華慾望訂製唇膏（女王唇膏）、#204皇室玫瑰、1,500元。圖／雅詩蘭黛提供
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超模卡拉（左）畫上Dior癮誘超模巨星唇膏#260裸茶玫瑰，超美的裝扮。圖／Di...
超模卡拉（左）畫上Dior癮誘超模巨星唇膏#260裸茶玫瑰，超美的裝扮。圖／Dior提供
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Dior女王皇室
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