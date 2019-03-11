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RADO聯手IKEA御用設計師 打造氣質女生必備表款

2019-03-11 17:58聯合報 記者曾智緯╱即時報導

品牌定位越來越清晰的雷達表（RADO）這幾年的新款腕表，都積極找來知名設計師聯手，讓「文青」風格成為特色。在繼Jasper Morrison 、Konstantin Grcic等設計大師之後，今年RADO找來IKEA御用設計師合作，又創造了一款氣質女生必備表款。

由於今年在集團不參加巴塞爾鐘表展的政策下，RADO便率先選在此刻曝光全新的系列，將重點聚焦於旗下表殼厚度僅4.9毫米的True Thinline真我超薄系列。一共將會推出6款，三月打頭陣的是與前IKEA指定設計師Inma Bermúdez和俄羅斯藝術家Evgenia Miro合作的限量腕表。作品風格充滿北歐式簡約線條和溫暖特色的Inma Bermúdez，為RADO打造了True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕表，採用了多切面藍寶石水晶表鏡，透過光線反射及折射的原理，於腕表上營造出奇幻感。表盤外緣鑲嵌12顆鑽石，加入精緻的金色細節，為冰冷的瓷質外觀增添溫暖質感。

而另一款與俄羅斯藝術家Evgenia Miro共同創造的True Thinline真我超薄系列藍羽限量腕表，則有少見的深邃藍陶瓷表殼，搭配了雷射羽毛狀刻紋。Evgenia Miro擅長使用高明度色彩結合童趣筆觸的圖案，因此這款腕表的底蓋上，便有利用獨特的技術印刷而成的彩雀圖騰，藉以呼應表盤及表帶刻劃出羽毛紋。

True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕表，...
True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕表，表鏡採用多切面藍寶石水晶製成。圖／RADO提供
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雷達True Thinline真我超薄系列藍羽限量腕表，藍色拋光高科技陶瓷表殼，...
雷達True Thinline真我超薄系列藍羽限量腕表，藍色拋光高科技陶瓷表殼，搭配鈦金屬底蓋，全球限量1,001只，約77,000元。圖／RADO提供
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前IKEA指定設計師Inma Bermúdez和雷達表合作，推出True Thi...
前IKEA指定設計師Inma Bermúdez和雷達表合作，推出True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕表。圖／RADO提供
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雷達True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕...
雷達True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕表，白色拋光高科技陶瓷表殼，搭配鈦金屬底蓋，全球限量1,001只，約77,000元。圖／RADO提供
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俄羅斯藝術家
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