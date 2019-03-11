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「維多利亞的秘密」大秀要取消？業績下滑 今年將收掉53家店

2019-03-11 17:38聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

作為性感內衣品牌代表，1977年創立的維多利亞的秘密（Victorias Secret）多年來擄獲許多女性消費者的心，而每年的年度大秀更捧紅不少模特兒，因此也成為男性觀眾所熟知的品牌。不過近日品牌母公司L Brands透露，最近一季的銷售額下跌7%，預計將於今年關閉53間分店。

事實上Victorias Secret近幾年才在亞洲大動作展店，2017年更在上海頂級奢侈品戰區黃埔區力寶廣場Lippo Plaza開設大陸首家旗艦店，當時眾位品牌當家天使超模乘坐直升機空降上海，接著搭上郵輪拍攝唯美大片，盛大造勢，同年底的內衣大秀也移師上海舉辦，可說是當年的年度盛事。其後北京、成都等地也都拓展新店，而香港銅鑼灣旗艦店也是去年才開幕。L Brands表示，Victorias Secret和旗下另一內衣品牌Pink經營吃力，預計今年將會在北美地區收掉53間分店，並停止投資新的店鋪。從去年2月到今年2月，Victorias Secret在美加地區共開設3家新店，關了30家店鋪，在英國則是關了4家。如此看來，亞洲區的投資，可以視為品牌搶救業績的方式，只是以大陸為例，都市麗人、安莉芳等快時尚內衣品牌都是Victorias Secret的競爭對手。

1982年，Victorias Secret創始人將品牌出售給L Brands，從此變身性感火辣代名詞，並在1995年開始推出年度大秀，這個傳統也捧紅像是Alessandra Ambrosio、米蘭達柯爾、杜晨克洛斯、Adriana Lima、Candice Swanepoel等人，就連他們在後台所穿的粉紅色睡袍也成了經典標誌性的造型。許多本來專走精品時尚服裝秀的模特兒像是卡莉克勞斯、卡拉迪樂芬妮、坎達爾珍娜、吉吉哈蒂德、劉雯、何穗等人也都跨刀登上品牌年度大秀，泰勒斯、女神卡卡、魔力紅、小賈斯汀、火星人布魯諾等人也都曾擔任表演嘉賓，拓展收視群與消費者的範圍。

可是好景不常，隨著近年來當家超模一個個解約、退休後，Victorias Secret年度大秀的收視持續下滑，2018年更迎來有史以來最低紀錄，這也讓品牌執行長表示不排除會取消年度大秀的傳統。相信這樣的消息聽在長年關注品牌動向的粉絲耳哩，一定都感到相當遺憾。

坎達爾珍娜。(美聯社)
坎達爾珍娜。(美聯社)
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米蘭達柯爾也曾為維多利亞的秘密走秀多年。圖／摘自gerhardhealer.co...
米蘭達柯爾也曾為維多利亞的秘密走秀多年。圖／摘自gerhardhealer.com
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Adriana Lima與維多利亞的秘密合作多年，是塑造該品牌形象的重要靈魂人物。圖／Victoria’s Secret提供
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維多利亞的秘密2018年時尚內衣秀收視率創新低，比去年還要慘。(路透)
維多利亞的秘密2018年時尚內衣秀收視率創新低，比去年還要慘。(路透)
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卡莉克勞斯與泰勒斯。圖／達志影像
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超模早前搭乘直升機空降上海，接著搭上郵輪拍攝唯美大片，為大陸拓點造勢。圖／Vic...
超模早前搭乘直升機空降上海，接著搭上郵輪拍攝唯美大片，為大陸拓點造勢。圖／Victoria’s Secret提供
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維多利亞的秘密2017年隆重登陸上海，超模奚夢瑤、Josephine Skriver、Alessandra Ambrosio、何穗拍攝宣傳照。圖／Victoria’s Secret提供
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Alessandra Ambrosio也從維多利亞的秘密舞台上退休。圖／達志影像
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維多利亞的秘密後台也是每年大秀觀眾關注的焦點。圖／摘自IG
維多利亞的秘密後台也是每年大秀觀眾關注的焦點。圖／摘自IG
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杜晨克洛斯曾是Victoria’s Secret當家代表模特兒。圖／達志影像
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