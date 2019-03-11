黑豹、辛巴都來了！不只可愛而已 動物珠寶背後有故事
漫威電影《黑豹》是一位來自非洲虛擬王國的黑人超級英雄，不過在非洲大自然中，美麗的黑豹非常罕見，近日被紅外線攝影機拍攝到之前，已經在這片大陸消失了超過一世紀之久，其迷人的神秘優雅氣質，難怪啟發人類豐富的想像力。法國頂級珠寶世家寶詩龍（BOUCHERON）Animaux de collection動物系列珠寶已發表超過50種以上動物，最新抵台的逾20多款創作中，便有黑色尖晶石鑲嵌的立體黑色豹貓戒指，捕捉到這種罕見貓科動物美麗的神采。同時首度於台灣曝光的還有鑲嵌全新寶石的變色龍、鸚鵡等，全新的創作展現大自然旺盛的生命力和充沛情感。寶詩龍於台北微風廣場精品店舉辦Animaux de collection動物系列珠寶展將展至3月底止。
創立近2世紀以來，不同形象與神采的動物便是寶詩龍創作的重要靈感。由品牌創始人菲德列克寶詩龍（Frédéric Boucheron）在1888年為妻子打造的一條蛇型項鍊開始，動物在寶詩龍的珠寶中更乘載了豐沛的情感，也是品牌最著名的創作之一。時至今日，各種精緻巧妙的動物也都具有獨特的意涵，例如象徵守護的刺蝟；色彩斑爛的鸚鵡名為NURI，在印度語意為「美麗」；孔雀HERA名字來自希臘女神赫拉，將百眼巨人阿爾戈司的眼睛一一妝點其聖鳥孔雀羽毛的故事也鑲嵌其中；而環抱一顆8.81克拉蛋形切割粉紅晶石主石的幼獅，活潑頑皮的模樣，則令人想到今年重新翻拍成真人版的《獅子王》。
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