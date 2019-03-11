黑豹、辛巴都來了！不只可愛而已 動物珠寶背後有故事

2019-03-11 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



漫威電影《黑豹》是一位來自非洲虛擬王國的黑人超級英雄，不過在非洲大自然中，美麗的黑豹非常罕見，近日被紅外線攝影機拍攝到之前，已經在這片大陸消失了超過一世紀之久，其迷人的神秘優雅氣質，難怪啟發人類豐富的想像力。法國頂級珠寶世家寶詩龍（BOUCHERON）Animaux de collection動物系列珠寶已發表超過50種以上動物，最新抵台的逾20多款創作中，便有黑色尖晶石鑲嵌的立體黑色豹貓戒指，捕捉到這種罕見貓科動物美麗的神采。同時首度於台灣曝光的還有鑲嵌全新寶石的變色龍、鸚鵡等，全新的創作展現大自然旺盛的生命力和充沛情感。寶詩龍於台北微風廣場精品店舉辦Animaux de collection動物系列珠寶展將展至3月底止。